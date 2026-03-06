Pašlaik ir atļauts atrasties uz Daugavas ledus posmā no Ruģeļu apkaimes līdz Vienības tiltam, bet no 9. marta nedrīkstēs arī tur.
Novadu ziņas
Šodien 15:53
No 9. marta Daugavpilī vairs nedrīkstēs kāpt uz Daugavas ledus
Ņemot vērā laikapstākļus, meteoroloģiskās prognozes un prognozēto ledus kārtas kušanu, no 9. marta stāsies spēkā aizliegums atrasties uz Daugavas ledus Daugavpilī. Saskaņā ar 29. janvāra pašvaldības izpilddirektora rīkojumu pašlaik ir atļauts atrasties uz Daugavas ledus posmā no Ruģeļu apkaimes līdz Vienības tiltam.
Veicot regulāru pilsētas ūdenstilpju apsekošanu, Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde ir konstatējusi, ka uz pilsētas ezeriem un dīķiem ledus ir pietiekami biezs, lai uz tā droši varētu uzturēties cilvēki. Savukārt Daugavas ledus biezums pēc brīvdienām vairs neatbildīs drošības prasībām.
Neraugoties uz pastāvīgajiem saliem naktīs, uzturēšanās uz Daugavas upes ledus tuvāko dienu laikā kļūs bīstama, jo mainīgie laikapstākļi - atkušņi, lietus, temperatūras svārstības - būtiski samazina ledus izturību, it īpaši vietās, kur ir straume, zemūdens avoti, pietekas, niedres un pie tiltu pārvadiem.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un ievērot personīgo drošību, atrodoties uz ūdenstilpju ledus.