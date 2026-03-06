Plānotās izmaiņas Darba likumā var nest sliktas ziņas tūkstošiem darbinieku
Saeimas deputāti ir spēruši izšķirošu soli tuvāk izmaiņām Darba likumā, kas varētu nest sliktas ziņas tūkstošiem darba ņēmēju Latvijā. Plānotie grozījumi paredz būtiski samazināt piemaksu apmēru par virsstundu darbu, kas pašlaik ir noteikts simts procentu apmērā, vēsta 360TV Ziņas.
Jaunā iecere paredz, ka turpmāk par virsstundām darba dienās maksātu vien pusi no šā brīža likmes, savukārt par virsstundām svētku dienās darba devējs būtu tiesīgs maksāt 75 procentu piemaksu.
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē neiztika bez pārpratumiem, jo izrādījās, ka paši deputāti nav pilnībā izpratuši, par ko nobalsojuši. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs norāda, ka pašreizējais lēmums paredz paradoksālu situāciju – ja darbinieks veic virsstundu darbu svētku dienā, viņš saņem 75 procentu piemaksu, bet, ja tas ir parasts darbs svētkos, kas nav virsstunda, piemaksa vispār netiek paredzēta. Šo juridisko brāķi tagad uzdots labot Saeimas Juridiskajam birojam, un komisija pie šī jautājuma atgriezīsies nākamnedēļ. Komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš atzīst, ka procedūra bijusi sarežģīta un tagad ir svarīgi visu salikt juridiski pareizi.
Arodbiedrības pret šiem grozījumiem iebilst kategoriski, uzsverot, ka tas būs smags trieciens darbinieku maciņiem un valsts pakalpojumu kvalitātei. Transporta darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vējiņa brīdina, ka autobusu vadītāji, kuriem virsstundas veido būtisku algas daļu, varētu pamest nozari un doties strādāt par kravas auto šoferiem. Līdzīga trauksme valda arī veselības aprūpē. Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa atgādina, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā pērn virsstundas strādāja vairāk nekā divi tūkstoši darbinieku. Viņa uzdod retorisku jautājumu, kā turpmāk vispār varēs nodrošināt palīdzību, ja personāls atteiksies strādāt papildu stundas par mazāku samaksu. Arī bērnu ķirurgu pārstāvis Ivo Klotiņš uzskata, ka šis nav pareizais veids ekonomikas sildīšanai, jo publiskā sektora specifika būtiski atšķiras no privātā biznesa.
Pilnīgi pretējās domās ir darba devēju pārstāvji, kuri apgalvo, ka pašreizējā sistēma ir nefunkcionējoša. Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite uzsver, ka simts procentu piemaksa privātajam sektoram nav panesama un tā padara Latvijas uzņēmējus nekonkurētspējīgus. Viņš norāda uz kaimiņvalstu praksi, atzīmējot, ka Latvija līdz ar Krieviju un Baltkrieviju ir starp pēdējām valstīm Eiropā, kur joprojām pastāv tik augstas obligātās piemaksas. Bite uzskata, ka likumam ir jābūt pielāgotam reālajai dzīvei, nevis jāpiespiež uzņēmējus meklēt aplinku ceļus.
Grozījumu izskatīšana komisijā turpināsies vēl vismaz divas nedēļas, tāpēc pašlaik ir grūti prognozēt, kādā redakcijā likumprojekts nonāks Saeimas plenārsēdē. Ja tas tiks pieņemts esošajā virzienā, arodbiedrības neizslēdz iespēju vērsties pie Valsts prezidenta un Satversmes tiesā.