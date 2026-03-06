"Eurostat": nodarbinātība Latvijā pērn ceturtajā ceturksnī palielinājusies straujāk nekā vidēji ES un eirozonā, Lietuvai un Igaunijai klājies sliktāk
Nodarbināto cilvēku skaits Latvijā pērn ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pirms gada palielinājies par 1,3%, tādējādi reģistrēts straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā vidēji, liecina ES statistikas biroja "Eurostat" piektdien publiskotie dati.
Nodarbinātības kāpums ceturtajā ceturksnī reģistrēts 20 ES dalībvalstīs, bet visstraujākais tas bijis Maltā (+4,1%), Portugālē (+2,8%), Spānijā (+2,6%) un Bulgārijā (+2,5%).
Tikmēr kritums pagājušajā ceturksnī fiksēts Vācijā (-0,1%), Slovēnijā un Slovākijā (abās valstīs -0,2%), Igaunijā (-1,1%), Lietuvā (-1,9%) un Rumānijā (-2,5%), bet Francijā nodarbināto cilvēku skaits gada griezumā saglabājies nemainīgs.
ES nodarbinātība ceturtajā ceturksnī bija par 0,6% lielāka nekā pirms gada, bet eirozonā fiksēts kāpums par 0,7%. Savukārt salīdzinājumā trešo ceturksni šis rādītājs gan ES, gan eirozonā pieaudzis par 0,2%.
Ceturkšņa laikā nodarbināto personu skaits palielinājies 21 ES dalībvalstī. Straujākais pieaugums fiksēts Īrijā un Maltā (abās valstīs +1,3%), Spānijā un Kiprā (abās valstīs +0,8%), kā arī Bulgārijā un Latvijā (abās valstīs +0,6%). Toties kritums bijis Lietuvā (-2,3%), Igaunijā (-1,8%) un Vācijā (-0,1%), bet Slovēnijā, Francijā un Čehijā nodarbināto personu skaits saglabājies nemainīgs.