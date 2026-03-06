Valgas apriņķī koka galotnē atrasts neparasts atradums - ķērpjos ietīts miris kurmis
Igaunijā, Valgas apriņķī, mežā atrasts neparasts atradums – aptuveni 7,5 metru augstumā koka zaros pamanīts miris kurmis, kas bija ietīts ķērpjos. Savdabīgo atradumu Tartu Universitātes Dabas vēstures muzejam nogādāja Jāks Ēnsalu.
Par neparasto gadījumu muzejs pastāstīja arī sociālajos tīklos, norādot, ka šāds atradums ir ļoti neparasts. Kurmji ir pazemes dzīvnieki, kas lielāko daļu dzīves pavada zem zemes, un ziemā parasti ierokas zem sasaluma robežas, kur arī uzturas.
Tāpēc rodas jautājums – kā kurmis varēja nonākt tik augstu kokā? Pētnieki pieļauj, ka dzīvnieku koka galotnē nogādājis kāds plēsējs. Tas varētu būt plēsīgs putns vai mazs plēsējs, un Igaunijā par ticamāko kandidātu tiek uzskatīta meža cauna.
Dzīvnieka autopsija atklāja, ka kurmim ir lauzta galvaskausa pakauša daļa, kā arī ribas. Šādas traumas varētu liecināt par caunas uzbrukumu, jo šiem dzīvniekiem raksturīgs medījumu nogalināt ar kodienu pakauša daļā.
Lai gan kurmju medīšana bargā ziemā var šķist neparasta, pētnieki ir atraduši liecības, ka kurmji reizēm parādās meža caunas ziemas barībā. Tomēr gadījumi, kad kurmis atrasts tik augstu koka zaros, līdz šim nav dokumentēti.
Pētnieki uzsver, ka, lai atklātu ko jaunu par dabu, nav jādodas uz tālām eksotiskām vietām – arī Igaunijas daba joprojām spēj pārsteigt ar negaidītiem atklājumiem.