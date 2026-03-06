Čehijas prezidenta Pavela vizītes laikā Rīgā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Lasiet, kur un cik ilgi šie ierobežojumi būs spēkā
Saistībā ar Čehijas Republikas prezidenta Petra Pavela un pavadošās delegācijas oficiālo vizīti Latvijā no 9. marta līdz 11. martam vairākās Rīgas ielās tiks ierobežota satiksme.
No 9. marta plkst. 7.00 līdz 11. marta plkst. 15.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Teātra ielas abās pusēs, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, kā arī Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai.
No 10. marta plkst. 7.00 līdz plkst. 22.30 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Pils laukumā; Pils ielā posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam; un Mazajā Pils ielā posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam. Savukārt no plkst. 7.00 līdz plkst. 15.00 tiks aizliegta apstāšanās un stāvēšana Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu; Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu; Brīvības laukumā; un Brīvības bulvāra labajā pusē posmā no Blaumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai. No plkst. 7.00 līdz plkst. 17.00 aizliegta apstāšanās Jaunielā posmā no Krāmu ielas līdz Maisu ielai.
Papildu tiks ierobežota vai slēgta peldlīdzekļu kustība 10. martā no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 Pilsētas kanālā, posmā no gājēju tilta pie Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.
No 9. marta līdz 11. martam nepieciešamības gadījumā ierobežos vai īslaicīgi slēgs transportlīdzekļu satiksmi un gājēju kustību ārvalstu delegācijas transportlīdzekļu kolonnas pārvietošanās maršrutos un tai piebraucot pie / aizbraucot no apmeklējamiem objektiem.
Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.
Papildu informāciju par satiksmes ierobežojumiem iespējams iegūt Ārtelpas un mobilitātes departamenta mājaslapā.