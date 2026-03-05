Izraēlas armija publicē video ar krievu iznīcinātāja "Jak-130" notriekšanu
Izraēlas Aizsardzības spēki (IDF) parādīja video, kurā redzams, kā Izraēlas "F-35I Adir" iznīcinātājs militārās operācijas laikā pret Irānu virs Teherānas notriec Krievijā ražotu "Jak-130" iznīcinātāju.
Video tiešsaistē publicēja IDF pārstāvja birojs. Video uzņemts no "F-35I Adir" iznīcinātāja kabīnes, kas ir Izraēlas versija amerikāņu iznīcinātājam ar tādu pašu nosaukumu. Videoierakstā redzams, kā Izraēlas pilots mērķē uz Irānas iznīcinātāju un pēc tam izšauj uz to raķeti. Raķetes identitāte nav zināma. Irānas iznīcinātājs pēc tam aizdegās un tika iznīcināts. "F-35I" pilots apgalvoja, ka ir iznīcinājis ienaidnieka gaisa mērķi. Viņš arī teica, ka turpinās veikt misiju.
Saskaņā ar IDF teikto, šī gaisa sadursme notika pirms vairākām dienām virs Teherānas. Šī ir pirmā reize, kad Izraēlas iznīcinātājs "Adir" ir notriecis pilotējamu lidmašīnu. Irānas bezpilota lidaparātus un raķetes Izraēlas piloti ar šiem iznīcinātājiem jau ir notriekuši iepriekš.
Irāna savus pirmos Krievijas "Jak-130" kaujas un apmācības iznīcinātājus saņēma 2023. gadā. Nav zināms, cik daudz šādu lidmašīnu ir Irānas armijas rīcībā. Krievijas armija pieņēma "Jak-130" ekspluatācijā 2010. gadā. Tas izceļas ar relatīvi zemām izmaksām – aptuveni 15 miljoni ASV dolāru.
Krievijas iebrucēji baidās izmantot "Jak-130" karā pret Ukrainu. Atklātajos avotos nav informācijas par to, ka okupanti karā izmanto "Jak-130" lidmašīnas.
ASV un Izraēla uzsāka militāru operāciju pret Irānu 2026. gada 28. februārī pēc tam, kad sarunas par Irānas kodolprogrammu nonāca strupceļā. ajatollas režīms atteicās slēgt vienošanos, tāpēc Vašingtona un Jeruzaleme sāka militāri iznīcināt Irānas kodoliekārtas un raķešu rūpniecību.