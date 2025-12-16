Uz Rēzeknes šosejas Ludzas novadā bojā gājusi gājēja

Ludzas novadā ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudējusi gājēja.
Šodien 08:54
Pirmdien Ludzas novada Cirmas pagastā ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudējusi gājēja, informēja Valsts policijā.
Nelaime notikusi ap plkst. 08.09 uz Rēzeknes šosejas (A12). Par notikušo sākts kriminālprocess.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti kopumā 147 ceļu satiksmes negadījumi. Vēl astoņas personas tajā cietušas.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 424 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 133 par ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti divi administratīvo pārkāpumu procesi un seši kriminālprocesi. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā sākts viens kriminālprocess.