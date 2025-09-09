Tīraini satricina traģēdija - mežonīgā ugunsgrēkā bojā gājusi sieviete
Svētdien, 7. septembrī, traģisks ugunsgrēks satricināja Tīraini - kādā dzīvojamā mājā bija izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, kurā dega platība 190 kvadrātmetru platībā, vēsta "Degpunktā".
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izsaukumu saņēma plkst. 19.30 un nekavējoties devās uz izsaukuma vietu. Tomēr tur viņiem nācās saskarties ar vairākām grūtībām - pirmkārt, īpašumam bija grūti piekļūt, un, otrkārt, tuvākā ūdens ņemšanas vieta atradās aptuveni 500 metru attālumā no degošās ēkas.
Glābēji darbu beidza vien neilgi pirms pusnakts un dzēšanas darbu laikā glābēji telpās atrada bojāgājušu sievieti. Kā norāda vietējie, ēkā dzīvoja kāds pāris - vīrietis strādājis par apsargu un liktenīgajā vakarā atradās darbā. Bet viņa dzīvesbiedre, kas vēl nesen nosvinēja savu dzimšanas dienu, traģiskajā nelaimē gāja bojā.
Pāra kaimiņi norāda, ka ugunsgrēku, iespējams, izraisīja gāzes balona sprādziens, jo neilgi pirms ugunsnelaimes apkārtnē nograndis skaļš sprādziens. Valsts policija par notikušo uzsākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloņus.