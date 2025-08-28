Divu auto sadursmes dēļ ierobežota satiksme uz Ventspils šosejas Tumes pagastā.
112
Šodien 11:18
Avārijā uz Ventspils šosejas bojā gājusi vieglās automašīnas vadītāja
Avārijas dēļ uz Ventspils šosejas Tumes pagastā satiksme tiek organizēta pa vienu braukšanas joslu, portālu Jauns.lv informēja Valsts policija.
Šodien Valsts policijā saņemta informācija, ka Tukuma novadā, Tumes pagastā uz autoceļa “A10” noticis ceļu satiksmes negadījums. Sākotnējā informācija liecina, ka sadursme notikusi starp trim automašīnām – diviem vieglajiem transportlīdzekļiem un vienu kravas transportlīdzekli. Negadījumā cieta vieglās automašīnas vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Otras vieglās automašīnas vadītāja notikuma vietā zaudēja dzīvību.
Operatīvie dienesti turpina darbu notikuma vietā, skaidro negadījuma apstākļus.