Kurzemes pašvaldību speciālisti dalās pieredzē uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā
Liepājā notikušajā Kurzemes plānošanas reģiona sanāksmē pašvaldību speciālisti dalījās pieredzē par uzņēmējdarbības vides attīstību, stiprināja sadarbību un iepazina Liepājas un Dienvidkurzemes iniciatīvas, tostarp “Uzņēmēju brokastis”. Dalībnieki apmeklēja SIA Crimppi un vienojās turpināt regulāras tikšanās, lai veicinātu reģiona uzņēmējdarbības ekosistēmas ilgtspējīgu attīstību.
2026. gada 24. februārī Liepājā norisinājās Kurzemes plānošanas reģiona organizēta sanāksme pašvaldību speciālistiem uzņēmējdarbības attīstības jomā. Tās mērķis bija veicināt pieredzes apmaiņu par uzņēmējdarbības vides attīstības aktivitāšu ieviešanu, stiprināt savstarpējo sadarbību un iepazīties ar Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada iniciatīvām, kā arī pārrunāt 2026. gadā plānotos pasākumus.
Sanāksmes laikā Liepājas valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs Arnis Vītols iepazīstināja ar pašvaldības sniegto atbalstu uzņēmējiem un tā attīstību laika gaitā. Īpaša uzmanība tika pievērsta pēdējo divu gadu laikā aizsāktajām iniciatīvām uzņēmējdarbības ekosistēmas stiprināšanai.
Uzņēmējdarbības ekosistēmas attīstība
Būtisks solis uzņēmējdarbības vides stiprināšanā bijusi uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide, kuras ietvaros aizsākts ikmēneša pasākumu cikls “Uzņēmēju brokastis Liepājas un Dienvidkurzemes uzņēmējiem”. Iniciatīvas aizsācēja ir Vita Liepiņa (LIAA pārstāvniecība Liepājā), kura apvienojusi iesaistītās organizācijas un koordinē kopienas darbību.
Laika gaitā nostiprinājusies pārliecība, ka šāda formāta tikšanās ir nozīmīgas ne tikai uzņēmējiem, bet arī organizācijām, kas veido uzņēmējdarbības atbalsta vidi reģionā.
“Uzņēmēju brokastis” ir neformāls tīklošanās pasākums, kurā uzņēmēji, atbalsta organizācijas un citi interesenti dalās pieredzē, gūst iedvesmu un veido jaunas sadarbības. Ikmēneša tikšanās rīta stundā, lai pēc tam ar lielāku jaudu dotos katrs savās gaitās.
Pasākuma formāta ilgtspēju un attīstību veicina vairāki faktori:
- neformāla un atvērta gaisotne;
- aktīva un iesaistīta kopiena;
- pasākuma norise dažādās vietās;
- autentiski uzņēmēju pieredzes stāsti.
Papildus regulārajām tikšanās reizēm kopiena attīsta sadarbību arī citos projektos — organizē kopīgus stendus uzņēmējdarbības pasākumos, veicina investīciju piesaisti, risina aktuālos izaicinājumus un meklē risinājumus ilgtspējīgai attīstībai.
Uzņēmuma vizīte SIA “Crimppi”
Sanāksmes ietvaros dalībnieki apmeklēja arī SIA Crimppi. Uzņēmums ir globāls vadu instalāciju un optisko šķiedru kabeļu ražotājs, kā arī elektromehāniskās montāžas pakalpojumu sniedzējs.
SIA “Crimppi” projektē un ražo individuāli pielāgotas vadu instalācijas – no atsevišķiem izstrādājumiem līdz lielapjoma sērijveida pasūtījumiem. Tas ir Somijas vadošais vadu instalāciju līgumu ražotājs, kura ražotne Latvijā atrodas Liepājā, Vecās ostmalas biznesa parkā.
Vizīte sniedza iespēju iepazīt uzņēmuma darbību klātienē un pārrunāt nozares attīstības perspektīvas reģionā.
Sanāksmes noslēgumā tika uzsvērta regulāras pieredzes apmaiņas un savstarpēju tikšanos nozīme uzņēmējdarbības attīstības stiprināšanā. Pašvaldību speciālisti pauda ieinteresētību turpināt šādas tikšanās arī citās pašvaldībās, lai iepazītos ar kolēģu pieredzi, iniciatīvām un vietējo uzņēmumu darbību.