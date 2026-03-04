Latvijā sācies meteoroloģiskais pavasaris
27. februārī Latvijā sākās meteoroloģiskais pavasaris, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.
Meteoroloģiskais pavasaris iestājas, ja piecas dienas pēc kārtas diennakts vidējā gaisa temperatūra ir augstāka par nulli, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām.
Saskaņā ar LVĢMC datiem diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī kopumā ir pozitīva kopš 27. februāra, turklāt februāra pēdējā dienā un marta pirmajā dienā tā pakāpās līdz nepilniem četriem grādiem. Maksimālā gaisa temperatūra bija +11,8 grādi 1. martā Rēzeknē.
Pagājušajā gadā meteoroloģiskais pavasaris iestājās 22. februārī Kurzemes piekrastē un 25. februārī valsts lielākajā daļā, bet jau 17. aprīlī Daugavpilī un Rēzeknē sākās meteoroloģiskā vasara.
Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajās dienās laiks būs pārsvarā sauss un bieži spīdēs saule. Naktīs gaisa temperatūra pārsvarā pazemināsies līdz +1..-5 grādiem, bet siltākais laiks - līdz pat +15 grādiem pēcpusdienā - iespējams nākamnedēļ.
Atbilstoši LVĢMC datiem daudzviet Kurzemē un Vidzemes rietumos sniegs jau ir nokusis, biezākā sniega sega saglabājas Sēlijā un Latgalē, Dagdā aizvien ir 40 centimetri sniega.
Sagaidāms, ka marta vidū vienlaidu sniega sega būs palikusi vairs tikai vietām Latgalē.