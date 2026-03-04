Balinskim rezultatīva piespēle "Panthers" zaudējumā "Devils".
Hokejs
Šodien 07:49
Balinskis atzīmējas ar rezultatīvu piespēli, “Panthers” zaudē “Devils”
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis otrdien Nacionālās hokeja līgas spēlē izcēlās ar rezultatīvu piespēli, taču viņa Floridas "Panthers" komanda cieta zaudējumu pret Ņūdžersijas "Devils".
"Panthers" izbraukumā zaudēja ar 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).
Balinskis laukumā pavadīja 16 minūtes un 55 sekundes, vienu reizi meta pa vārtiem un bloķēja vienu metienu. Balinska lietderības koeficients bija -2.
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis "Panthers" sastāvā spēlēja 13 minūtes un 45 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, pielietoja piecus spēka paņēmienus, pārtvēra vienu ripu un zaudēja vienu ripu. Vilmaņa lietderības koeficients bija -2.
Austrumu konferences turnīra tabulā "Panthers" ar 63 punktiem 61 spēlē ieņem 14. vietu.