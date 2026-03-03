Siguldā noslēdzies “S!-Fischer 2026” ziemas skolēnu čempionāts
Fischer slēpošanas centrā noslēdzies “S!-Fischer 2026” ziemas skolēnu čempionāts, kur trīs posmos startēja 444 dalībnieki no 35 Latvijas skolām, bet galveno balvu loterijā ieguva Madonas pilsētas vidusskola.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, piektdien, 27. februārī, Fischer slēpošanas centrā tika aizvadīts trešais un noslēdzošais “S!-Fischer 2026” ziemas skolēnu čempionāta posms, kurā teju 150 dalībnieki cīnījās par skolu kopvērtējuma rezultātiem un galveno balvu – 2000 eiro inventāra iegādei no “Fischer Sports Latvia”.
Šī ziema bija īpaši labvēlīga, ļaujot sekmīgi noorganizēt visus trīs čempionāta posmus. Kopumā sacensībās piedalījās 444 dalībnieki no 35 Latvijas skolām. Galveno balvu loterijas veidā ieguva Madonas pilsētas vidusskola.
Šajā posmā skolēniem vajadzēja parādīt prasmes un izturību brīvā stila šķēršļu un veiklības braucienā. Sieviešu konkurencē labākās bija: Austra Kolere (S10), Patrīcija Kraukle (S12), Estere Čirjevska (S14), Undīne Ceplīte (S16) un Luīze Miglone (S18). Vīriešu konkurencē ātrākie bija: Daniels Matisāns (V10), Emīls Nils Krūmiņš (V12), Daniels Biezais (V14), Jāzeps Kubuliņš (V16) un Bruno Bilāns (V18).
Kā informē pašvaldībā, Siguldas novada skolas uzrādīja augstus rezultātus: Siguldas pilsētas vidusskola ierindojās 7. vietā, bet Siguldas Valsts ģimnāzija – 9. vietā. Laurenču sākumskola izcīnīja 2. vietu; skola katru ziemu Fischer slēpošanas trasē regulāri aizvada sporta stundas, apgūstot distanču slēpošanas prasmes.
Zīmīgi, ka šogad čempionāts notika jau desmito reizi, kļūstot par tradīciju skolu jaunatnei. Ar katru gadu sacensībās piedalās jaunas skolas, un sacensības no vietējā mēroga sacensībām ir kļuvušas jau par zināmu čempionātu visā Latvijā.