Bērni palikuši vagonā, sieviete iet bojā - Polijā pēc vairākiem negadījumiem uz dzelzceļa sasaukta ārkārtas sēde
Polijas Dzelzceļa transporta birojs (UTK) reaģējis uz četriem neseniem incidentiem. Šodien tiks sasaukta ārkārtas sēde, kuras laikā apspriedīs drošības jautājumus, vēsta Polijas medijs "Polsat".
UTK izplatītajā paziņojumā minēti četri incidenti, kas notikuši īsā laika posmā. Vienā gadījumā Pabjaņices stacijā bojā gāja 69 gadus veca sieviete, kura, visticamāk, iekrita spraugā starp peronu un vilcienu. Pārējie incidenti bija saistīti ar pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu — cilvēki nepaspēja laicīgi izkāpt vai iekāpt, kā arī bērni tika atstāti vagonā pārāk ātras durvju aizvēršanas dēļ.
UTK sasaukusi ārkārtas sēdi un aicinājusi vilcienu apkalpojošajam personālam steidzami sniegt drošības instruktāžu un organizēt speciālas apmācības.
Tiks stiprināta uzraudzība iekāpšanas un izkāpšanas laikā, īpašu uzmanību pievēršot pasažieriem ar bērniem, ratiņiem un ierobežotām pārvietošanās spējām. Uzsvērts, ka kustības grafika ievērošana nedrīkst būt svarīgāka par pasažieru drošību.