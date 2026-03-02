VDD: plūdi var ne vien appludināt teritorijas, bet arī izraisīt elektroapgādes traucējumus un ierobežot piekļuvi infrastruktūrai
Valsts vides dienests (VVD) informē, ka tuvākajās nedēļās Latvijā iespējama strauja ūdens līmeņa paaugstināšanās upēs un ezeros, kas atsevišķos reģionos var palielināt plūdu risku.
Ņemot vērā aktuālās hidroloģiskās prognozes, VVD aicina piesārņojošo darbību operatorus, hidroelektrostaciju turētājus un citus komersantus, kuru infrastruktūra atrodas potenciāli applūstošās teritorijās, savlaicīgi izvērtēt situāciju un īstenot papildu vides aizsardzības un drošības pasākumus.
VVD jau ir sazinājies ar nozīmīgāko hidroelektrostaciju un citu paaugstināta riska objektu operatoriem, informējot par prognozēto hidroloģisko situāciju un nepieciešamību novērst bīstamu vai piesārņojošu vielu nonākšanu vidē plūdu gadījumā.
Plūdi var ne vien appludināt teritorijas, bet arī izraisīt elektroapgādes traucējumus un ierobežot piekļuvi infrastruktūrai. Tas var apgrūtināt iekārtu uzraudzību un vadību, avāriju novēršanu, notekūdeņu sistēmu darbību, kā arī iekārtu drošu apturēšanu vai pāreju dīkstāvē. Tādēļ VVD aicina operatorus savlaicīgi izvērtēt arī šos netiešos riskus, tostarp nodrošināt rezerves elektroapgādi un alternatīvas piekļuves vai attālinātas uzraudzības iespējas gadījumiem, kad primārie transporta ceļi kļūst neizbraucami.
Īpaša uzmanība jāpievērš ārkārtas rīcības plānu aktualizēšanai, jo īpaši objektos pie ūdenskrātuvēm un upju palienēs. Nepieciešams pārvietot bīstamo vielu krājumus no applūšanas apdraudētām zonām, pārbaudīt tilpņu un uzglabāšanas iekārtu hermētiskumu, kā arī nodrošināt rezerves elektroapgādes avotus (ģeneratorus vai bateriju sistēmas), ja elektroapgādes pārtraukums var radīt piesārņojuma risku.
Operatori aicināti arī pārbaudīt notekūdeņu un lietus ūdens savākšanas sistēmu darbību, nodrošināt pastiprinātu uzraudzību teritorijās, kur jau novērots ūdens līmeņa kāpums, kā arī nekavējoties informēt VVD par jebkuru incidentu vai apstākļiem, kas var radīt vides piesārņojumu.
Aktuālā informācija par hidroloģisko situāciju un prognozēm pieejama Plūdu riska informācijas sistēmā: https://pris.lvgmc.lv/.
Iedzīvotāji un pašvaldības aicināti izmantot Klimata un enerģētikas ministrijas sagatavoto vizuālo ceļvedi par sagatavošanos palu sezonai.