Krievijas tiešie uzbrukumi Mirnohradas tuvumā cieš neveiksmi, apbraukšanas mēģinājumi ar kvadricikliem nav daudz labāki
Ukrainas 79. brigāde ziņoja par pāreju uz ziemeļaustrumu-dienvidrietumu apbraukšanas mēģinājumiem, izmantojot kvadriciklus, kas bezpilota lidaparātiem (FPV) kļūst par viegliem mērķiem.
Krievijas spēki Mirnohradas apgabalā arvien biežāk izmanto kvadriciklus, lai veiktuapbraukšanas manevrus, pēc tam, kad tiem nav izdevies tieši pārraut Ukrainas pozīcijas, 1. martā ziņoja Ukrainas armijas 79. brigāde.
Krievijas nepārtrauktie centieni ieņemt Pokrovskas-Mirnohradas aglomerāciju Ukrainas austrumu Doņeckas apgabalā ir bijusi intensīvākā sauszemes cīņa 2025.–2026. gada karā, Maskavai izvietojot vairāk nekā desmit vienības ap Mirnohradu. Okupanti izmanto arvien daudzveidīgāku transportlīdzekļu taktiku, sākot no bruņotām kolonnām un motociklu uzbrukumiem līdz individuāliem iefiltrēšanās mēģinājumiem, bet katra taktika saskaras ar Ukrainas bezpilota lidaparātu un artilērijas aizsardzību.
Kvadricikli aizstāj motociklus aplenkšanas manevros
Šīs pārmaiņas notiek laikā, kad situācija Pokrovskas asī joprojām ir sarežģīta, Krievijai mēģinot apiet brigādes galvenos spēkus no ziemeļaustrumiem un dienvidrietumiem, "mēģinot veikt operatīvu ielenkumu", paziņoja 79. atsevišķā gaisa uzbrukuma brigāde "Tavrija".
Militārā vienība paziņoja, ka šajā apgabalā reģistrē pieaugošu kvadriciklu skaitu. Krievijas karaspēks izmanto kvadriciklus to labākas reljefa pārvarēšanas un kravnesības dēļ, un brigāde ziņo, ka ir novērojusi gadījumus, kad četri Krievijas karavīri brauc vienā transportlīdzeklī.
Neskatoties uz šīm priekšrocībām, kvadricikliem ir būtisks trūkums — ierobežota manevrētspēja, kas padara tos par vieglākiem mērķiem trieciendronu pilotiem, norāda militāristi.
"7. ātrās reaģēšanas korpusa 79. atsevišķās gaisa uzbrukuma brigādes "Tavrija" kaujinieki turpina veikt kaujas misijas Mirnohradā un tās ziemeļu nomalē," rakstīja vienība.
Pašreizējā ASV Kara pētījumu institūta (ISW) militārā karte rāda, ka Mirnohrada ir pilnībā okupēta, tomēr Ukrainas frontes līnija, kas uzrauga "Deep State" karti, pilsētas ziemeļrietumu nomalē ir iezīmējusi tā saukto pelēko zonu — aktīvu kauju teritoriju bez skaidras teritoriālās kontroles.
"RBC-Ukraine" dati liecina, ka Krievija līdz februāra vidum Pokrovskas asī ir izvietojusi aptuveni 150 000 karavīru, izmantojot nelielas uzbrukuma grupas, motociklus, bagijus un tagad arvien vairāk kvadriciklus, lai izpētītu un apietu Ukrainas aizsardzības punktus.