FOTO: Wela Professionals Supernatural Color IR KLĀT!
Rīga, 2026. gada februāris – Balstoties uz progresīviem pētījumiem par nākamās paaudzes krāsošanas klientu, Wella Professionals – pasaulē Nr. 1 salona matu krāsu zīmols¹ – iepazīstina ar Supernatural Color – revolucionāru profesionālu krāsošanas sistēmu, kas radīta, lai atbilstu mūsdienu gaidām un sniegtu izcilus rezultātus.
Pētījumi liecina, ka patērētāji arvien vairāk interesējas par skaistumkopšanas produktu sastāvu, īpaši novērtējot caurspīdīgumu un drošību. Tajā pašā laikā viņi meklē ne tikai pakalpojumu, bet arī pieredzi – emocijas un labsajūtu, kas saglabājas ilgāk par pašu procedūru.
Apvienojot šīs divas būtiskas atziņas, Wella Professionals radījis Supernatural Color – profesionālu matu krāsu, kas krāso, stiprina* un atjauno matus, izmantojot tanīnu spēku.
Zinātnes iedvesmota. Radīta kopā ar profesionāļiem.
Supernatural Color sastāvā ir 91%–100% dabīgas izcelsmes sastāvdaļu**, un formula ietver ne vairāk kā 12 būtiskas sastāvdaļas:
- Tanīniem bagātus botāniskos komponentus – kaltētas un pulverizētas kasijas, hennas un indigo lapas.
- Vegānus krāsas pastiprinātājus vienmērīgam rezultātam un plašam toņu spektram, tostarp vēsiem un matētiem toņiem.
- Dabīgas izcelsmes teksturizētājus – no kukurūzas iegūtu cukuru patentētai granulu tehnoloģijai un guar pupiņu pulveri krēmīgai konsistencei, sajaucot ar siltu ūdeni.
Tanīniem bagātās botāniskās sastāvdaļas ir iestrādātas jaudīgās krāsas granulās. Izšķīdinot tās 70°C siltā ūdenī, tiek atbrīvoti tanīni – dabīgas augu izcelsmes skābes, kas iekļūst mata iekšienē un saistās ar keratīna šķiedrām, uzlabojot matu struktūru.
Supernatural Color piedāvā 16 savstarpēji jaučamus toņus, paplašinot dabīgu krāsu iespējas un kliedējot mītu par ierobežotu paleti.
Wela Professionals SUPERNATURAL COLOR IR KLĀT!
No krāsošanas pakalpojuma līdz labsajūtas brīdim
Mūsdienu klients meklē pieredzi, ne tikai rezultātu. Supernatural Color pārvērš krāsošanu īpašā labsajūtas brīdī.
Funkcionālais ieguvums:
- Signature pakalpojums: krāso, stiprina* un atjauno
- Sirmu matu maskēšana ar pirms-pigmentācijas soli – līdz pat 100% sirmu matu pārklājumam
- Blondu matu tonēšana pēc balināšanas vai šķipsnu pakalpojuma, tonējot un stiprinot vienā solī
Emocionālā pieredze:
- Smarža – krāsu sajaucot ar 70°C siltu ūdeni klienta klātbūtnē, rodas patīkams, dabisks aromāts
- Sajūta – aplikācija rada siltu, nomierinošu labsajūtas mirkli
- Skats – skaisti iekrāsoti, stiprināti* un atjaunoti mati
Kā atzīst Wella Professionals vēstnieks Marco Firriolo:
“Produkta tekstūra ir neticama – uzklāšana ir ļoti vienkārša un ātra.”
Supernatural Color prezentācija Rīgā
Jaunā krāsošanas sistēma tika prezentēta arī Latvijā – Wella International Studio Rīgā, kur uz īpašām vēlajām Wella brokastīm pulcējās nozares profesionāļi. Pasākumu apmeklēja 25 vadošie stilisti un frizieri, salonu īpašnieki, kā arī preses un mediju pārstāvji, lai klātienē iepazītu Supernatural Color konceptu, zinātnisko pamatojumu un pakalpojuma pieredzi.
Visi nozares profesionāļi tiek aicināti apmeklēt Supernatural Color seminārus un apmācības Wella International Studio. Plašāka informācija un reģistrācija: www.wellastudio.lv
You haven’t tried color like this.
Wella Professionals Supernatural Color.