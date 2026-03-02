Svarīga informācija pasažieriem par reisiem uz/no Dubaijas un Telavivas
Ņemot vērā pašreizējo drošības situāciju Tuvajos Austrumos un gaisa telpas ierobežojumus, Latvijas lidsabiedrības airBaltic lidojumi uz un no Dubaijas un Telavivas joprojām ir uz laiku apturēti.
Visi reisi uz un no Dubaijas ir atcelti līdz 2026. gada 5. martam (ieskaitot), tostarp reiss BT792 no Dubaijas uz Rīgu 6. martā. Visi airBaltic reisi uz un no Telavivas ir atcelti līdz 9. martam ieskaitot.
Pasažieri tiek aicināti nekādā gadījumā nedoties uz lidostu, kamēr airBaltic lidojumu statuss nav apstiprināts.
airBaltic apzinās, ka šī situācija rada nenoteiktību, un lidsabiedrība ir gatava operatīvi rīkoties, tostarp nepieciešamības gadījumā pielāgot lidojumu grafiku un veikt papildu lidojumus, lai atbalstītu ietekmētos pasažierus, tiklīdz būs iespējams droši atsākt lidojumus.
Pasažieri, kuri biļetes iegādājušies airBaltic mājaslapā, tiks informēti individuāli, tiklīdz būs pieejama papildu informācija. Ja biļete iegādāta ar ceļojumu aģentūras starpniecību, aicināts sazināties ar attiecīgo aģentūru. Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar airBaltic Zvanu centru pa tālruni +371 67280422.
"Saistībā ar palielināto pieprasījumu lidsabiedrības Zvanu centra atbildes laiks var būt ilgāks nekā ierasts. Pateicamies par jūsu pacietību un sapratni," pausts lidsabiedrības paziņojumā.
Latvijas valstspiederīgie aicināti reģistrēt savu ārvalstu ceļojumu Konsulārajā reģistrā, izmantojot portālu Latvija.gov.lv vai mobilo lietotni “Ceļo droši”.
Ārkārtas situācijā pasažieri aicināti sazināties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu, kas nodrošina diennakts palīdzību ārvalstīs: Tālrunis: +371 26337711, E-pasts: palidziba@mfa.gov.lv.
airBaltic turpina aktīvi sekot situācijas attīstībai un uztur ciešu saziņu ar nacionālajām un starptautiskajām institūcijām.
Pasažieru, apkalpes un lidojumu drošība ir airBaltic absolūta prioritāte. Lidsabiedrība ir gatava operatīvi pielāgot lidojumu grafiku atbilstoši situācijas attīstībai reģionā.
airBaltic informācija pasažieriem par turpmākajiem lidojumiem uz/no Dubaijas un Telavivas
Kā pausts jau arī iepriekš, pašreizējā situācija reģionā var radīt neskaidrības un ietekmēt pasažieru ceļojuma plānus. airBaltic joprojām apņemas atbalstīt savus klientus un šajā periodā nodrošināt elastīgas ceļošanas iespējas.
Pasažieriem, kuriem ir airBaltic biļetes lidojumiem uz vai no Dubaijas vai Telavivas ar izlidošanas datumu līdz 2026. gada 31. martam, tiek piedāvātas šādas bezmaksas iespējas:
• izvēlēties airBaltic dāvanu kuponu turpmākiem ceļojumiem;
• bez maksas pārcelt rezervāciju uz vēlākiem airBaltic reisiem uz vai no Telavivas un Dubaijas, ievērojot biļetes derīguma termiņu;
• bez maksas mainīt galamērķi uz citu airBaltic maršrutu.
Pārlidojumi ar citām lidsabiedrībām šajā gadījumā netiek piedāvāti.
Ja vēlaties veikt izmaiņas savā rezervācijā, aicinām sazināties ar airBaltic Zvanu centru pa tālruni +371 67280422.