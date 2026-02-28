Vai tiešām čili remdē sāpes? Skaidro profesore Vija Eniņa
Čili galvenokārt iecienījuši dienvidu zemēs dzīvojošie, jo antibakteriālo īpašību dēļ pipars labi tiek galā ar dažādiem mikroorganismiem, tā pasargājot produktus no bojāšanās karstajā saulē. Taču tā nebūt nav vienīgā ņiprā pipara labā īpašība.
Kā vienu galvenajām čili īpašībām jāmin sāpju remdēšana, jo pipara sastāvā lielā daudzumā ir alkaloīds kapsaicīns. Vēl nesen tas bija teju vienīgais līdzeklis, ko zobārsti izmantoja kā anestezējošu vielu, jo tas padara nejutīgus nervu galus, kuri uztver citas sāpes. Kapsaicīnu izmanto arī ziedēs, kuras lieto pret artrītu un jostas rozi, norāda farmācijas doktore, ārstniecības augu pazinēja profesore Vija Eniņa.
Tomēr jāatceras, ka čili mazās, garenās odziņas pieder pie tām garšvielām, kas, lietotas nepareizi vai pār mēru, gaidītā labuma vietā var nodarīt lielu skādi. Toties lietots ar apdomu, tas palīdzēs tikt galā ar dažādām veselības ķibelēm.
Mazais, asais čili ir brālis lielajiem, saldajiem pipariem, un tie visi satur daudz askorbīnskābes jeb vērtīgā un mūsu imunitātei tik nepieciešamā C vitamīna. Sarkanajā piparā ir trīs reizes vairāk C vitamīna, nekā, piemēram, dzeltenajā. Tātad arī sārtvaidzis čili būs bagātīgs askorbīnskābes avots. Visi pipari satur arī betakarotīnu, kas ir A vitamīna priekštecis. Vēl čili atrodams luteīns un zeaksantīns, kas ir svarīgi asai redzei, un tas ir labs bioflavonoīdu avots. Tās ir vielas, kas aizsargā šūnas no slimībām un bojājumiem.
Savas sildošās darbības dēļ čili uzlabo asinsriti, un tam piemīt antibakteriālas spējas. Tas arī aktivizē vielmaiņu, tomēr ar šīs garšvielas lietošanu patiesi jāuzmanās, jo, apēsts par daudz, čili var kairināt kuņģi, urīnizvades orgānus un citas gļotādas, kas ir ļoti jutīgas. Vēl vairāk – asais pipars var radīt apdegumus gļotādās, bet tas var beigties ar kādas čūlas iegūšanu vai citām nopietnām nedienām.
Pagatavo inhalācijas aizliktam degunam
Uz litru ūdens ņem trešdaļu čili pāksts. Uzvāri ūdeni un ieber tajā daļēji smalcinātu (ne maltu) čili piparu.
Kā lietot?
Noliecies virs gatavā viruma (tikai neapdedzini seju), pārsedz pāri galvai dvieli vai ko citu, lai garaiņi netiek prom, un elpo tvaikus, bet ne ilgāk par divām minūtēm.
Kā nopirkt labu čili?
Svaigi pipari ir spilgtā krāsā, to miza spīd un čili ir stingrs, nevis mīksts un sakrokojies. Arī tā zaļajam kātiņam jābūt izturīgam, bez plaisām.
Ja pērc žāvētu čili, raugies, lai tas joprojām ir spilgts. Pretējā gadījumā riskē iegādāties čili bez garšas.
Atceries!
Ēdot svaigus čili, centies, lai pipars nepieskartos lūpām un mēles galiņam. Tās ir īpaši jutīgas vietas. Un noteikti neaiztiec acis ar piparotām rokām.
