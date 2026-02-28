Universālas 72 stundu somas nav - kas jāņem vērā, komplektējot savējo?
Cik ilgi iespējams iztikt bez elektrības, ūdens vai iespējas doties uz veikalu? Par to ikdienā reti kurš aizdomājas, taču ārkārtas situācijās ierastā kārtība var tikt pārtraukta pēkšņi. Tieši tādēļ ieteicams laikus sagatavot tā dēvēto 72 stundu somu – minimumu, kas ļauj trīs diennaktis nodrošināt pamatvajadzības.
Lsm.lv vēsta, ka speciālisti uzsver – universālas, visiem piemērotas somas nav. Tās saturs jāpielāgo individuālajām vajadzībām, ģimenes sastāvam un gadalaikam. Somu iespējams komplektēt pašiem no mājās pieejamajiem resursiem vai iegādāties gatavu komplektu, kura cena var sasniegt ap 300 eiro. Svarīgi, lai soma nebūtu pārāk smaga un to varētu ērti nest; ģimenēs saturu ieteicams sadalīt vairākās somās.
Ūdens un pārtika – prioritāte
Vienai personai dienā nepieciešami vismaz divi litri ūdens, tāpēc jāparedz atbilstoši krājumi. Lai samazinātu svaru, noder ūdens filtrs vai attīrīšanas tabletes.
Pārtikai jābūt ar ilgu derīguma termiņu – piemēroti konservi, liofilizēti ēdieni, rieksti un enerģijas batoniņi. Ēdiena pagatavošanai noderēs neliels katliņš, kompakts deglis vai sausā spirta plītiņa, kā arī ūdensizturīgi sērkociņi.
Dokumenti un saziņa
Ūdensdrošā iepakojumā jāglabā personu apliecinošu dokumentu kopijas, bet digitālās versijas – drošā mākoņkrātuvē. Tā kā krīzes situācijā internets var nebūt pieejams, ieteicams sagatavot pierakstu blociņu, zīmuli un tuvinieku telefonu numuru sarakstu.
Nozīmīgs informācijas avots ir radio ar maināmām baterijām, kā arī uzlādēts ārējais akumulators telefonu uzlādei. Vēlams, lai tas būtu aprīkots ar saules paneļiem.
Medicīna un higiēna
Aptieciņas saturs jāpielāgo individuālajām veselības vajadzībām, taču tajā jābūt pretsāpju līdzekļiem, pārsējiem, plāksteriem, šķērēm un folija segai ķermeņa siltuma saglabāšanai. Higiēnai paredz zobu birsti, pastu, mitrās salvetes, ziepes un citus nepieciešamos piederumus.
Apģērbs un praktiski palīglīdzekļi
Somas saturs jāpielāgo sezonai – ziemas un vasaras komplekts būtiski atšķiras. Nepieciešams laikapstākļiem atbilstošs apģērbs, lietus aizsardzība un gadalaikam piemērots guļammaiss.
Noder arī galvas vai kabatas lukturis, daudzfunkcionāls nazis, līmlente, virve un citi universāli rīki. Galvenais princips – funkcionalitāte un pēc iespējas mazāks svars.
Regulāri jāpārskata
Sagatavotu somu nevajadzētu nolikt un aizmirst – regulāri jāpārbauda pārtikas un medikamentu derīguma termiņi, jāuzlādē akumulators un jāmaina baterijas. Ieteicams arī praktiski izmēģināt somas saturu, piemēram, dodoties pārgājienā, lai pārliecinātos, ka viss nepieciešamais tiešām ir līdzi.
Speciālisti uzsver – 72 stundu soma nav baiļu simbols, bet gan atbildīgas rīcības apliecinājums. Tā palīdz saglabāt mieru, kontroli un spēju rīkoties situācijās, kad ierastā ikdiena tiek traucēta.