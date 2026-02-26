“Esam sadzirdēti” - vecāku spiediens maina Limbažu domes lēmumu par mūzikas un mākslas skolu apvienošanu
Vecāku protestu rezultātā Limbažu novada dome šodien tomēr bija spiesta mainīt sākotnējo ieceri par mūzikas un mākslas skolu reorganizāciju un izveidoja divas, nevis vienu mūzikas un mākslas skolu.
Pēc divarpus stundu ilgām diskusijām ar 46 vecāku un vecvecāku protesta akciju fonā, vairākiem aicinājumiem atlikt jautājuma sasteigto izskatīšanu, Limbažu novada dome tomēr nolēma, ka piecu novada mūzikas un mākslas skolu reorganizācijas rezultātā veidos divas profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Plānots, ka viena no profesionālās ievirzes skolām būs Limbažos, kurai būs pakļauta Alojas Mūzikas un mākslas skola, savukārt otra būs Salacgrīvā, kur apvienos Mūzikas un Mākslas skolu, kā arī pievienos Jāņa Zirņa Staiceles Mūzikas un mākslas skolu.
Domes vadības galvenais pamatojums skolu reorganizācijai ir skolēnu skaita samazināšanās un negatīvas demogrāfijas tendences. Domes priekšsēdētāja Sigita Upmale (Vidzemes partija) centās skaidrot, ka reorganizācija ir plānota tikai administrācijas līmenī un neatstās ietekmi uz mācību procesu.
Vecāku padome domei iesniedza 1896 vecāku parakstus, no kuriem 1505 savākti klātienē un 391 platformā "Manabalss". Vecāku ieskatā domes rīcība bijusi sasteigta un neliecinājusi par labas pārvaldības principiem.
Salacgrīvas vecāku pārstāve aģentūrai LETA pauda, ka vecāki ir vērsušies visās iespējamajās valsts pārvaldes institūcijās, kas atbild par bērnu profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, ar aicinājumu nepieļaut tikai vienas mūzikas un mākslas izglītības iestādes izveidi.
"Esam sadzirdēti un šodien pieņemtais lēmums mūs apmierina," teica vecāku pārstāve, kritizējot pašvaldības vadības rīcību, kas radījusi vilšanos un neuzticību savai pašvaldībai.
Vecāki par skolu reorganizāciju uzzinājuši tikai 10. februārī no savas skolas direktora, pēc nedēļas lēmums par skolu reorganizāciju jau pieņemts Limbažu novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē un šodien domes sēdē.
Pašvaldība, tikai sajūtot sabiedrības neapmierinātību, sāka informēt vecākus par savām iecerēm, skaidro vecāku pārstāve, piebilstot, ka tas vecākiem licis aktīvi rīkoties, lai saglabātu mākslas un mūzikas izglītību saviem bērniem.
Kā vēstīts, sākotnēji Limbažu novadā plānoja reorganizēt piecas profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolas, izveidojot vienu jaunu izglītības iestādi - Limbažu novada Mūzikas un mākslas skolu. Tā 17. februārī vienojās deputātu vairākums Limbažu novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē.
Pēc vairākām sarunām ar skolēnu vecākiem domes priekšsēdētāja Upmale publiski paziņoja, ka vecāku viedoklis ir sadzirdēts un uz domes sēdi tiks virzīts lēmumprojekts par divu, nevis vienas mūzikas un mākslas skolas izveidi.
Kā vēstīts, Limbažu novadā profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi kultūrizglītībā nodrošina piecas profesionālās ievirzes izglītības iestādes - Alojas Mūzikas un mākslas skola, kurā mācību gada sākumā mācījās 85 audzēkņi, Jāņa Zirņa Staiceles Mūzikas un mākslas skola ar 64 audzēkņiem, Limbažu Mūzikas un mākslas skola ar 234 audzēkņiem, Salacgrīvas Mākslas skola ar 195 audzēkņiem un Salacgrīvas Mūzikas skola ar 100 audzēkņiem. Salacgrīvas Mākslas skola un Salacgrīvas Mūzikas skola profesionālās ievirzes izglītības programmas īsteno arī Ainažos un Liepupē.
Visu piecu skolu administrācijas izmaksas gadā ir 343 008 eiro.
Profesionālajā ievirzē mūzikā Limbažu novadā tiek īstenotas 14 programmas, mākslā - viena.
Pašvaldība reorganizācijas, apvienojot vairākas izglītības iestādes, nepieciešamību pamato ar skolēnu skaita samazināšanos profesionālās ievirzes izglītībā, kā arī administratīvo izmaksu efektīvu izlietošanu.
Pašvaldības ieskatā, apvienojot izglītības iestādes, tiks nodrošināta efektīvāka finanšu resursu izmantošana, plānota vienota stratēģiskā vadība un saskaņota attīstības plānošana visā pašvaldības kultūrizglītības tīklā, pedagogu profesionālās sadarbības un pieredzes apmaiņa, plašāks izglītības programmu piedāvājums audzēkņiem, elastīgāka personāla noslodze, vienota administratīvo procesu un dokumentu aprites sistēma un ilgtermiņa kultūrizglītības pieejamības nodrošināšana pašvaldībā demogrāfisko izmaiņu apstākļos.
Limbažu novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājai Diānai Zaļupei (JV) vecāki iesniedza 1600 parakstu, iebilstot pret pašvaldības ieceri reorganizēt profesionālās ievirzes mākslas skolas.
Opozīcijā esošās Latvijas Reģionu apvienības deputāts Edžus Arums komitejas sēdē iesniedza izskatīšanai priekšlikumu saglabāt trīs profesionālās ievirzes mākslas skolas Limbažos, Salacgrīvā, kā arī apvienotu mūzikas un mākslas skolu Alojā un Staicelē. Balsojumā viņa priekšlikums tika noraidīts.