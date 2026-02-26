Čehijas ārlietu ministrs ANO uzrunā konfrontē Lavrovu ar "neērtu patiesību": "Jūsu plāns ir cietis neveiksmi"
Zīmīgi, ka jaunā Čehijas valdība īpaši neizrāda simpātijas pret Ukrainai, taču tas neatturēja ārlietu ministru Petru Macinku paust "neērto patiesību".
Jaunais Čehijas ārlietu ministrs Petrs Macinka teica negaidīti asu runu ANO Ģenerālajā asamblejā, publiski uzrunājot Krievijas ārlietu ministru Lavrovu. Čehijas diplomāts efektīvi pauda to, par ko Maskava labprātāk klusē: Krievijas karš pret Ukrainu ir nonācis strupceļā, un Kremļa deklarētie mērķi kļūst arvien nereālāki. Macinka lietoja skarbu un atklātu valodu, kas Maskavai ir sāpīgi.
Īpašs uzsvars tika likts uz jautājumu, no kura Krievijas varas iestādes izvairās jau četrus gadus. Macinka publiski jautāja, kā tieši Kremlis uztver savu "uzvaru" un cik daudz iznīcināto pilsētu un dzīvību Krievija uzskata par pietiekamu cenu.
Čehijas ministrs pievērsās arī Maskavai tik svarīgajam "drošības jautājumam", uzdodot tiešu jautājumu: vai Krievija šī kara laikā ir kļuvusi drošāka?
Atbilde, viņš teica, ir acīmredzama: starptautiskā izolācija ir palielinājusies, uzticība ir iedragāta un stabilitāte ir mazinājusies. Šis secinājums izklausījās pēc skarbas diplomātiskas diagnozes Krievijas ārpolitikai.
Macinkas uzruna ANO Ģenerālajā asamblejā
"Prezidentes kundze, Ekselences, dāmas un kungi. Četrus gadus mēs šeit dzirdam viena un tā paša vārda variācijas. Es šodien nenācu atkārtot labi zināmas frāzes. Daudz jau ir runāts par Ukrainu un tās situāciju pēc Krievijas uzbrukuma pirms četriem gadiem.
Tāpēc varbūt šodien ļaujiet man piedāvāt citu perspektīvu: Nerunāt par karu. Bet runāt par laiku. Nerunāt par Ukrainu, bet runāt ar Krieviju.
Esmu ārlietu ministrs, tāpēc vēlētos uzrunāt Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, lai gan zinu, ka viņš šeit personīgi nav klāt. Varbūt tas viņu sasniegs.
Ministra Lavrova kungs, es šodien uzrunāju jūs nevis kā pretinieku. Es uzrunāju jūs kā cilvēku, kurš ļoti labi zina, ka neviena lielvara neuzvar karā pret realitāti.
Jūs varat īslaicīgi kontrolēt teritoriju. Jūs varat īslaicīgi kontrolēt naratīvu. Jūs varat radīt un kontrolēt propagandu. Bet jūs nevarat kontrolēt laiku. Un laiks vienmēr atklāj, kurš runāja par drošību un kurš to demolēja.
Šodienas jautājums nav par to, vai Krievijai ir bažas par drošību, ko jūs četrus gadus esat izmantojuši, lai attaisnotu savu bezprecedenta agresiju pret Ukrainu.
Mans jautājums ir: kāpēc atbildei uz šīm iespējamām bažām jābūt droniem un artilērijai?
Bažas var būt pamatotas. Bet iebrukums nekad tāds nav. Raķetes nav arguments. Es uzskatu jūsu raķetes par jūsu pašu neveiksmes fizisku atzīšanu.
Ministra kungs, globālas lielvaras spēks nav tās spējā sākt karu. Lielākais spēks ir tās spējā to izbeigt. Pēc četriem gadiem pasaule vēlētos no jums dzirdēt vienkāršas atbildes: Kā izskatās jūsu uzvara? Cik iznīcinātu pilsētu ir pietiekami? Cik izniekotu dzīvību ir pietiekami?
Jo, ja uzvarai nav skaidra gala, tad tā nav stratēģija. Tas ir cinisks autopilots. Drošību nemēra pēc okupētās teritorijas lieluma. Un tāpēc es tagad jautāju pilnīgi nopietni: Vai Krievija šodien ir drošāka nekā pirms četriem gadiem? Vai tai ir vairāk partneru? Lielāka stabilitāte? Vai tai ir lielāka uzticēšanās?
Ja patiesā atbilde ir negatīva — un tā patiešām ir negatīva —, tad ir pamatoti jautāt, vai izvēlētais ceļš tiešām ved uz lielāku drošību jūsu valstī. Kari nebeidzas ar vienu pildspalvas vilcienu. Tie beidzas ar jautājumu: Kāpēc? Un kādu dienu uz šo jautājumu neatbildēs Ukraina. Tā būs Krievija. Krievija, kuras varoņi savulaik cīnījās plecu pie pleca ar Eiropas valstīm pret nacismu. Bet šodien pār viņu piemiņu krīt jauna kara ēna.
Lavrova kungs, lielas nācijas var pārdzīvot sakāvi. Tomēr tās nevar pārdzīvot stratēģiju, kurai nav gala. Jūs varat sagrābt teritoriju, bet jūs nevarat sagrābt nākotni. Vēsture ir pilna ar lielvarām, kas uzskatīja, ka laiks ir viņu pusē. Patiesībā tas vienmēr strādāja pret viņiem. Katrs karš sākas ar plānu. Bet jūsu karš šodien izdzīvo tikai tāpēc, ka jums trūkst drosmes atzīt, ka šis plāns ir cietis neveiksmi.
Ir pagājuši četri gadi, un laiks iet uz beigām. Ir pienācis laiks beidzot apturēt šo karu.Noslēgumā vēlos pateikties Ukrainai par rezolūcijas projekta iesniegšanu šai Asamblejai. Čehijas Republika balsos par labu rezolūcijai, un es vēlētos lūgt jūs visus darīt to pašu. Paldies."