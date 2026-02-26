Rīgas Apkaimju alianse atklātā vēstulē vēršas pie Rīgas mēra, aicinot atjaunot amatā Būvniecības padomes priekšsēdētāju Elīnu Rožulapu
Rīgas Apkaimju alianse atklātā vēstulē vērsusies pie Rīgas mēra Viestura Kleinberga un Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītāja Edgara Bergholca, aicinot atjaunot Elīnu Rožulapu Būvniecības padomes priekšsēdētājas amatā.
"Rīgas Apkaimju alianse (RAA) uzskata, ka šonedēļ notikusī Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes vadītājas Elīnas Rožulapas atstādināšana no viņas ieņemtā Būvniecības padomes priekšsēdētājas amata bez jebkādas pamatotas argumentācijas ir rīcība, kas neatbilst labas pārvaldības principiem un grauj gan sabiedrības uzticību pašvaldībai, gan arī pašvaldības darbinieku uzticēšanos pašvaldībai kā darba devējam," pausts ziņojumā, ko parakstījuši Rīgas Apkaimju alianses valdes pārstāvji - Māris Jansons, Kaspars Gailītis, Jolanta Broka un Toms Mols.
"Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamentā izveidotā Būvniecības padome ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu šā departamenta speciālistu un pieaicināto personu viedokļu apmaiņu, pieņemot lēmumus par būvniecības priekšlikumu tālāku virzību. Padomes funkcijās ietilpst vispusīgi izvērtēt lēmumus par pilsētbūvnieciski un sabiedriski nozīmīgu būvniecības ieceru tālāku virzību, kā arī nodrošināt tādu lēmumu pieņemšanu, kas nodrošina vides arhitektonisko kvalitāti, līdzsvarotu, samērīgu un līdzvērtīgu kā visas Rīgas administratīvās teritorijas, tā Rīgas apkaimju attīstību."
"Saskaņā ar RAA pieejamo informāciju E. Rožulapai abstraktā veidā tiek pārmesta neprofesionāla komunikācija ar dažādiem Būvniecības padomes dalībniekiem, kas esot rezultējies neapmierinošā šīs padomes darbā. RAA ir izbrīnīta par šādu viedokli, jo tās pārstāvji pēdējo piecu gadu laikā ir regulāri piedalījušies Būvniecības padomes sēdēs un novērojuši pretējo – tieši E. Rožulapas vadībā šīs padomes darbs ir ievērojami uzlabojies: lēmumu pieņemšana kļuvusi konstruktīvāka, uzlabojusies komunikācija, pieeja no pilsētas un plašākas sabiedrības interešu viedokļa kļuvusi principiālāka."
"Līdzīgs viedoklis ir daudziem būvniecības nozares profesionāļiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Vienlaikus ir plaši zināms fakts, ka būvniecības nozare Rīgā cieš no ļoti apjomīga normatīvā regulējuma un lēmumu pieņemšana šajā sfērā Rīgas pašvaldībā nav optimāli organizēta, ko sabiedrībā bieži mēdz saukt par pārspīlētu “birokrātiju”. Taču problēma nav principiāli pašvaldības darbinieki, kas labi pārzina būvniecības sfēru un pastāv uz pilsētas iedzīvotāju interešu ievērošanu, bet gan daudzie regulējumi un lēmumu pieņemšanas kārtība."
"Tā, piemēram, Rīgas domes apstiprinātajiem Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem teksta daļa bez pielikumiem vien sastāv no vairāk nekā 150 lapaspusēm, un tas ir tikai viens no daudzajiem normatīvajiem aktiem, kas ir jāievēro būvniecības speciālistiem ēku būvniecībā Rīgā. Var piekrist, ka šāda situācija apgrūtina būvniecības ieceru īstenošanu Rīgas pašvaldībā. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai birokrātijas mazināšanas pasākumi tiktu izdiskutēti atklāti un pēc būtības un lai birokrātijas samazināšanas aizsegā netiktu vājināta sabiedrības līdzdalība nozīmīgu būvniecības ieceru apspriešanā, jo RAA pieredze valsts līmeņa birokrātijas mazināšanas pasākumos liecina, ka ir spēcīgas interešu grupas, kuras ir ieinteresētas, lai plašāka sabiedrība tiktu pēc iespējas izslēgta no būvniecības jautājumu apspriešanas."
"RAA ieskatā atbrīvošanās no principiāliem un profesionāliem pašvaldības darbiniekiem uz abstraktu pārmetumu pamata nav tas ceļš, kāds būtu ejams jēgpilnu birokrātijas samazināšanas pasākumu virzienā. Šobrīd domnīca “Latvijas stratēģijas un ekonomikas risinājumu institūts LaSER” pēc Rīgas pilsētas izpilddirektora pasūtījuma izstrādā pētījumu par to, kā samazināt birokrātiju būvniecības procesos Rīgā, un pētījums tiks publiskots tuvāko mēnešu laikā. Tāpēc Rīgas Apkaimju alianse aicina: 1) atjaunot Elīnu Rožulapu Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta Būvniecības padomes priekšsēdētājas amatā; 2) neveikt turpmākas nepamatotas izmaiņas Pilsētas Attīstības departamentā bez kvalitatīvas argumentācijas; 3) izmantot gaidāmo domnīcas LaSER pētījumu par pamatu vispusīgai un atklātai diskusijai par to, kas būtu jāuzlabo būvniecības procesos Rīgā, lai tiktu sabalansētas īpašumu attīstītāju intereses un sabiedrības vēlme dzīvot kvalitatīvā un pievilcīgā pilsētvidē."