Rīgas dome ziedos 105 000 eiro Ukrainas bērnu psiholoģiskā atbalsta nometņu organizēšanai
Rīgas domes šodien nolēma ziedot 105 000 eiro, lai Rīgā turpinātu organizēt psiholoģiskā atbalsta nometnes Ukrainas bērniem. Kā aģentūru LETA iepriekš informēja pašvaldībā, finansējumu paredzēts piešķirt Bērnu slimnīcas fondam (BSF).
BSF pērn septembrī vēstulē aicinājis turpināt sniegt finansiālu atbalstu Ukrainas bērnu nometņu organizēšanai Rīgā arī 2026. gadā. Finansējums tiks piešķirts no Rīgas pašvaldības budžeta rezerves fonda.
Jau vēstīts, ka pērn BSF organizējis sešas psihoemocionālā atbalsta nometnes Ukrainas bērnu slimnīcas pacientiem un viņu ģimenēm, kuru laikā palīdzība sniegta 244 Ukrainas iedzīvotājiem - 131 bērnam un 113 vecākiem un aizbildņiem, aģentūru LETA informēja BSF pārstāve Linda Anna Dāldere.
Ziedojumi no 2025. gada kampaņas palīdzēs rīkot vēl vienu nometni nākamā gada pavasarī.
BSF psihoemocionālā atbalsta nometnes īsteno sadarbībā ar Ukrainas bērnu slimnīcu "Okhmatdyt", reaģējot uz kara dziļo un ilgstošo ietekmi uz bērnu mentālo veselību.
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā BSF kopā ar "Okhmatdyt" ir organizējis 17 nometnes, kurās palīdzību kopumā guvis 351 bērns un 323 pieaugušie. Jaunākais nometnes dalībnieks bijis četrus gadus vecs.
BSF skaidro, ka nometnēs piedalās bērni no Ukrainas apgabaliem, kur joprojām notiek aktīva karadarbība. Visi nometņu dalībnieki ir bērnu slimnīcas "Okhmatdyt" pacienti, līdz ar to bērniem ir diagnosticētas arī dažādas fiziskas saslimšanas, kas prasa īpaši rūpīgi veidotu, visaptverošu atbalstu.
Katras nometnes laikā bērniem un viņu vecākiem tiek nodrošināts daudzpusīgs atbalsts, apvienojot psiholoģisko palīdzību ar fizisko un emocionālo rehabilitāciju, skaidro fondā.
Programmas laikā dalībnieki saņem individuālās konsultācijas un grupu nodarbības Pusaudžu resursu centra speciālistu vadībā, piedalās mākslas un kanisterapijas, kā arī fizioterapijas nodarbībās, ko papildina izglītojošas un sportiskas aktivitātes.
Kopumā pagājušā gada laikā nometnēs īstenotas 36 speciālistu vadītas konsultācijas, 18 terapeitiskās nodarbības, kā arī aptuveni 54 dažādas aktivitātes, tostarp izjādes ar zirgiem, akvaparka apmeklējumi un citas aktivitātes, lai palīdzētu mazināt spriedzi un stiprinātu drošības sajūtu.
BSF vadītāja Liene Dambiņa norāda, ka pēdējo gadu laikā fonda pārstāvji ir pārliecinājušies, ka bērniem un viņu vecākiem nometnes nav tikai iespēja atvilkt elpu no kara ikdienas, bet gan vieta, kur atgūt drošības sajūtu, saņemt rūpes un saņemt profesionālu atbalstu.