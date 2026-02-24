Daugavas krastos dzīvojošie gatavojas iespējamiem plūdiem. "Šogad ir lielākas bažas"
Bagātīgais sniegs un biezais ledus šopavasar jau atkal var kļūt par nopietnu pārbaudījumu Daugavas krastos dzīvojošajiem. Vai cilvēki, kas dzīvo upes krastos, ir noraizējušies par pavasara plūdiem un kā pašvaldības gatavojas iespējamajiem paliem, devās skaidrot 360 TV Ziņas.
Pļaviņās šogad pavasari gaida ar nopietnām bažām par iespējamiem plūdiem. Ledus Daugavā ir divreiz biezāks, nekā tas bijis pēdējos piecos gados.
Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs Andris Ambainis stāsta: “Šogad ir lielākas bažas. Kā katru gadu būs pašvaldības policija, vajadzības gadījumā piesaistīsim zemessargus. Rīcības plāns ir. Ledus spridzināšana ir bezjēdzīga nodarbe, jo tas nedod nekādu efektu uz ledus sastrēgumiem, vairāk bojā faunu.”
Atbildība par savu īpašumu jāuzņemas arī pašiem iedzīvotājiem, jo apdrošināšana applūstošajās zonās nestrādā. Andris Ambainis skaidro, ka pieredzējušie iedzīvotāji jau zina, kā rīkoties: “Kas dzīvo upes malā, tie rēķinās. Mēbeles saceļ augšā, vērtīgās mantas uz otro stāvu.”
Pļaviņu iedzīvotāja Vija neliekas satraukta, un zina, kā sadzīvot ar plūdiem: “Te jau ir tādas lietas, bieži pirmais stāvs applūst, bet satraukumam nav nekāda pamata, viss notiek kā jau dabā.”
Jēkabpilī pašvaldība paļaujas uz jauno aizsargdambi. “Dambis ir divreiz, trīsreiz stiprāks nekā viņš bija. Viss ir sakārtots, nevajadzētu būt problēmām,” skaidro novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis
Tomēr problēmas varētu būt blakus esošajos ciemos, ko dambis nesargā. Jēkabpils novadā Daugava stiepjas 70 km garumā. Jēkabpils iedzīvotāja Sandra stāsta, ka pie plūdiem ir pieradusi, jo tie vienmēr bijuši un būs, tomēr bažas jau tāpat pastāv.
Šobrīd Jēkabpils pašvaldība seko līdzi ūdens līmeņa svārstībām, ir pārrunāts rīcības plāns krīzes gadījumā, kā arī apstiprināts plāns dambja pagarināšanai nākotnē. Tomēr dambja izbūve nenotiks sākotnēji plānotajā tā garumā, jo iedzīvotāji iebilda pret būvniecību uz privātajām zemēm.
Raivis Ragainis skaidro: “Privātīpašums mums ir svēts. Tāda diemžēl ir situācija. Viņi pasaka – neglābiet mūs, vienreiz savā dzīvē plūdus pieredzējām, otrreiz gan jau nepieredzēsim. Mēs neko nevaram darīt, bet, ja kaut kas būs, tad mums nav iespējas pateikt, ka jūs tā teicāt, un tagad mēs neko nedarīsim. Protams, ka darīsim, kas mums jādara.”
Cik lieli plūdi šopavasar iespējami, vēl pāragri spriest – viss atkarīgs no sniega un ledus kušanas ātruma.