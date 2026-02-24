Plāno nodrošināt bezmaksas kontracepciju tikko dzimumdzīvi uzsākušām sievietēm
Valsts apmaksātai kontracepcijai Latvijā jābūt pieejamai vēl plašākam iedzīvotāju lokam - uz to aicina nevalstiskas organizācijas. Bezmaksas kontracepciju jaunām sievietēm nodrošina arī mūsu kaimiņi - Igaunija un Lietuva. Veselības ministrija meklē tam naudu. 360 TV Ziņas devās noskaidrot vairāk.
Biedrība "Papardes zieds" aicina paplašināt piekļuvi bezmaksas kontracepcijai, proti, pretapaugļošanās spirālēm un implantiem, nodrošinot to arī tām jaunietēm, kuras uzsāk dzimumdzīvi ar pastāvīgu partneri. Atbalstam būtu jābūt mērķētam uz jaunam sievietēm, bet bez konkrētu vecuma sliekšņu noteikšanas.
Biedrības "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle skaidro: “Kontracepcija jau arī nav lēta. Un ja jauna sieviete studē, viņai tāpat ir daudz par ko jādomā. Arī dzīvošana nav lēta, ēšana – nekas nav lēts šodien. Un nereti tā kontracepcija nebūs pašā augšgalā, kā primāri, ko sieviete sev iegādāsies.”
Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropā jauno sieviešu īpatsvars. Sievietes vecumā no 20 līdz 29 gadiem ir tikai 8 % no kopējā sieviešu skaita. Un tieši Latvija ir viena no tām retajā valstīm Eiropas Savienībā, kur jaunām sievietēm kontracepciju valsts neapmaksā. Bezmaksas kontracepcija patlaban pieejama tikai sievietēm no riska grupām: jaunietēm līdz 19 gadu vecumam, kurām jau ir bijusi grūtniecība, sievietēm ar alkohola vai narkotisko vielu atkarību, ar psihiskās attīstības traucējumiem, kā arī ieslodzītām un atbrīvotām personām. Jaunietes bez sociāli nelabvēlīgā fona, bet kuras uzsāk dzimumdzīvi, varētu būt nākamā sieviešu grupa, kas tiks pievienota šim sarakstam.
Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka piekrīt, ka tā ir valstiski svarīga problēma: “Ir jāatbalsta ne tikai mammas ar bērniem, bet arī seksuāli reproduktīva veselība. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo tas ietekmē šo jauniešu dzīvi. Mēs nesakām “nē”, ja mums būs iespējas. Mēs izvērtēsim iekļaut arī šo grupu.”
Paralēli tiek domāts arī par bezmaksas prezervatīvu pieejamību. Tikko noslēdzas iepirkums, kura ietvaros valsts iegādājas 250 tūkstošus prezervatīvu. Divu gadu laikā tos dalīs bez maksas gan jauniešu centros, gan pasākumos, gan HIV profilakses punktos.
SPKC Slimību profilakses nodaļas vadītāja Agnese Freimane stāsta: “Gadu pēc gada izsniegto prezervatīvi skaits palielinās. To mēs redzam pēc radītājiem, ko mums izsniedz HIV profilakses punkti. Piemēram, pagājušajā gadā izsniegti gan punktos, gan arī mobilajā un ielu darbā apmēram 30 000 prezervatīvu. Prezervatīviem pieprasījums ir. To mēs redzam pēc mūsu datiem. Tāpēc šis pakalpojums tiks nodrošināts arī nākotnē.”
Speciālisti stāsta - bezmaksas prezervatīvi parasti tiek izķerti pilnībā un ne vienu gadu pāri nav palikuši. Un nav ko brīnīties - jo cenas veikalos augstas, un jauniešiem tam var nebūt naudas.