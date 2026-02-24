Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija.
Novadu ziņas
Šodien 16:46
Uzmanību pasažieriem: no 28. februāra mainīsies vilcienu saraksts Tukuma, Jelgavas un Aizkraukles līnijās
Ņemot vērā sabiedriskā pārvadātāja Vivi sniegto informāciju, Ogres novada pašvaldība informē, ka no šī gada 28. februāra līdz 10. aprīlim Tukuma vilcienu līnijā notiks elektrificētā tīkla modernizācijas darbi, kurus īsteno Latvijas dzelzceļš.
Šajā laikā stāsies spēkā vilcienu kustības grafika korekcijas, kas skars arī atsevišķus reisus Jelgavas un Aizkraukles līnijās.
Saistībā ar būvdarbiem mainīsies atsevišķu vilcienu atiešanas un pienākšanas laiki Jelgavas un Aizkraukles līnijās, taču visi reisi tiks saglabāti. Ogres novada iedzīvotāji, kuri ikdienā izmanto Aizkraukles līniju, aicināti savlaicīgi iepazīties ar aktuālo kustības sarakstu un ieplānot papildu laiku braucieniem.
Vivi aicina pasažierus regulāri sekot līdzi aktuālajai informācijai savā tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē, jo kustības grafiks var mainīties atkarībā no būvdarbu norises, satiksmes vai laikapstākļiem.