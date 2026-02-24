Tūristi izkāpj no laivas Santorini ostā.
Tūrisms
Šodien 16:33
Šo valsti pērn apmeklējis rekordliels skaits tūristu
Grieķiju pērn apmeklēja 37,98 miljoni tūristu, kas ir visu laiku augstākais līmenis, ziņo valsts Tūrisma ministrija.
Tūristu skaits valstī pagājušajā gadā palielinājies par 5,6%, taču šajos datos nav iekļauti tūristi no kruīza kuģiem. Turklāt tūristu skaits Grieķijā pērn pieaudzis trešo gadu pēc kārtas.
Tūristu skaits no Eiropas Savienības (ES) valstīm Grieķijā pērn pieaudzis par 2,8%, bet tūristu skaits no valstīm ārpus ES palielinājies par 10%. Jaunākie dati liecina, ka Grieķijas tūrisma nozares ienākumi 2025. gadā pieauguši par vairāk nekā 9% līdz 23,6 miljardiem eiro, kas arī ir rekordaugsts līmenis.