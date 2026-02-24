Rīgas lidosta saņem 2025. gada Eiropas pasažieru pieredzes balvu
RIX Rīgas lidosta saņēmusi Starptautiskās lidostu padomes balvu “2025. gada labākā lidosta izlidojošo pasažieru vērtējumā” to Eiropas lidostu kategorijā, kas gadā apkalpo no 5 līdz 15 miljoniem pasažieru.
“Tas ir nozīmīgs sasniegums visiem pakalpojumu sniedzējiem Rīgas lidostā – darbiniekiem, kuri reģistrē pasažierus, veic drošības pārbaudes un apkalpo pasažierus terminālī. Īpaši lepojamies, ka šis ir pasažieru vērtējums, – to cilvēku novērtējums, kuru ērtībai un drošībai strādājam katru dienu. Pētījuma rezultāti parāda, ka mūsu lidostā visaugstāk tiek novērtēta droša, saprotama un ērta ceļošanas pieredze, sākot ar ierašanos lidostā līdz pat iekāpšanas sektoram. Mēs turpināsim attīstīt pakalpojumus, vidi un infrastruktūru, lai ikviens ceļotājs Rīgas lidostā justos gaidīts un lai ikviens gaisa ceļojums no Rīgas sāktos droši un komfortabli,” saka Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.
Pērn regulāri veikto pasažieru apmierinātības aptauju rezultāti atklāj, ka Rīgas lidostas stiprākās puses ir tieši tie faktori, kas arī pasažieriem šķiet vissvarīgākie, – paredzamība, vienkārša orientēšanās un drošība. 42 % izlidojošo pasažieru kā nozīmīgu kritēriju minējuši ērtu nokļūšanu lidostā, un šim aspektam piešķirts visaugstākais vērtējums – 4,45 punkti no 5. Ar 4,38 punktiem pasažieri novērtējuši ātro un vienkāršo drošības pārbaudi Rīgas lidostā, ko kā prioritāri svarīgu norādījusi trešdaļa pasažieru, kā arī vieglo orientēšanos lidostas vidē (4,35 punkti). Ar 4,36 punktiem novērtēta robežkontrole, ar 4,35 punktiem reģistrācijas process, kā arī kopējā atmosfēra un informācijas pieejamība lidostas terminālī. Īpaši pozitīvi atsauksmēs novērtēts Rīgas lidostas kopējais emocionālais fons, ko pasažieri raksturojuši kā mierīgu, drošu un paredzamu ceļošanas procesu bez lieka stresa un neskaidrībām.
Starptautiskās lidostu padomes (Airports Council International, ACI) lidostu servisa kvalitātes pasažieru pieredzes balva (Airport Service Quality Customer Experience Award) ir viens no augstākajiem novērtējumiem aviācijas nozarē. Tas balstīts uz vairāk nekā 700 000 ceļotāju reāllaika aptaujām lidostās visā pasaulē, vērtējot plašu pasažieru pieredzes spektru, sākot no nokļūšanas lidostā līdz brīdim, kad pasažieris no iekāpšanas sektora dodas uz lidmašīnu.