KNAB veic kratīšanu Daugavpils pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, mērs Elksniņš šobrīd komandējumā
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklē kādas Daugavpils pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta amatpersonas iespējamo dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. KNAB aģentūrai LETA apstiprināja, ka iestādes lietvedībā ir kriminālprocess, kurā figurē Daugavpils pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā nodarbināta valsts amatpersona.
Šis kriminālprocess sākts 2025. gada 6. novembrī par iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.
KNAB veic pirmstiesas izmeklēšanu par to, ka valsts amatpersona, iespējams, apzinoties, ka divus būvobjektus nav iespējams pieņemt ekspluatācijā, ļaunprātīgi izmantoja savas dienesta pilnvaras, lai panāktu pretējo. Pašlaik četrām kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību. Papildus KNAB norāda, ka pagājušajā nedēļā šajā kriminālprocesā veica kriminālprocesuālās darbības Daugavpilī.
KNAB patlaban plašāku informāciju par kriminālprocesu un tajā iesaistītajām personām nevarot sniegt.
Savukārt pilsētas mērs Andrejs Elksniņš ("Sarauj, Latgale!") norāda, ka šobrīd atrodas komandējumā un viņa rīcībā nav papildu informācijas par šo lietu, izņemot to, ko KNAB jau sniedzis medijiem.
Latvijas Televīzija (LTV) pirmdien ziņoja, ka kriminālprocesā iesaistītas četras personas. Viena no tām uz izmeklēšanas laiku ir atstādināta no amata Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, taču vienlaikus iecelta amatā citā pašvaldības struktūrvienībā. Pašvaldības tīmekļvietnē norādīts, ka bijusī Būvvaldes vadītāja Nadežda Giptere darbu turpina citā departamentā. Viņa izvirzītajām aizdomām nepiekrīt un uzsver, ka izmantos advokāta palīdzību, bet plašākus komentārus pagaidām nesniedza.
Kratīšana Gipteres kabinetā, kuras laikā izņemti arī datu nesēji, notika 17. februārī, ziņo LTV. Tajā pašā dienā Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā darbu sāka arī domes iekšējais audits.
Papildus KNAB izmeklēšanai departamentā notiek arī citas pārbaudes. Tiek izvērtēts, vai nepastāv interešu konflikts starp departamenta vadītāju Santu Pupiņu un viņas vīram piederošu reklāmas uzņēmumu "Latve", kā arī līdz februāra beigām departamentam jāsniedz pārskats par reklāmas atļaujām, kas izsniegtas pēdējo piecu gadu laikā. Kratīšanas dienā departamentā darbu sācis arī domes iekšējais audits.
Jau ziņots, ka Daugavpils dome plāno likvidēt Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu. Domē skaidro, ka pašvaldība turpina strukturālās reformas ar mērķi centralizēt administratīvos procesus un nodrošināt maksimālu izdevumu efektivitāti. Īpaši svarīgi tas esot iedzīvotāju skaita samazinājuma kontekstā.