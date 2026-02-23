VID izmeklētāja pretlikumīgi ieguvusi 7000 eiro vērtu pulksteni un to legalizējusi
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nodevis Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai kriminālprocesu par to, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izmeklētāja no trim viņas lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem, iespējams, pretlikumīgi ieguvusi mantu vairāku tūkstošu eiro vērtībā un pēc tam kopā ar fizisku personu to legalizējusi, informēja birojs.
KNAB izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka fiziska persona, iespējams, pamudināja izmeklētāju pretlikumīgi iegūt no viņas lietvedībā esošā kriminālprocesa lietisko pierādījumu - rokas pulksteni "Rolex". Savukārt no vēl diviem citiem kriminālprocesiem - finanšu līdzekļus vairāku simtu eiro apmērā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka amatpersona ļaunprātīgi izmantoja savu dienesta stāvokli mantkārīgā nolūkā un prettiesiski rīkojās ar mantu, kas bija iegūta triju kriminālprocesu izmeklēšanas laikā.
Pretlikumīgi iegūto pulksteni amatpersona ieķīlāja lombardā, saņemot par to 7000 eiro skaidrā naudā. Šo naudu amatpersona kopā ar fizisko personu legalizēja, izmantojot trešās personas kontus, daļu no līdzekļiem pārskaitot uz amatpersonas ārvalstu bankā atvērto norēķinu kontu. KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka iegūtos finanšu līdzekļus personas izlietoja savām vajadzībām, tostarp ikdienas tēriņu un parādsaistību segšanai.
Pirmstiesas izmeklēšanas rezultātā KNAB rosinājis prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret valsts amatpersonu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, nelikumīgu darbību īstenošanu ar kriminālprocesa materiāliem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.
Savukārt fiziskai personai KNAB inkriminējis uzkūdīšanu veikt minētos noziegumus.
Šos noziedzīgos nodarījumus KNAB atklāja sadarbībā ar VID.
VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe, komentējot KNAB paziņojumu, norāda, ka VID konkrēto izmeklētāju pēc incidenta ar disciplinārlietu atbrīvoja no amata.
Tāpat Šmite-Roķe atgādina, ka no šī gada 1. janvāra VID vairs nestrādā neviens izmeklētājs, jo reorganizācijas rezultātā tie visi turpina darbu atsevišķā tiešās pārvaldes iestādē - Nodokļu un muitas policijā, kas ir iekšlietu ministra pakļautībā.
Papildus KNAB informēja, ka kopš pērnā gada, kad iestāde pārņēma VID Iekšējās drošības pārvaldes izmeklēšanas funkcijas, KNAB kopumā nodevis prokuratūras iestādēm septiņus kriminālprocesus, kuros iesaistītas VID amatpersonas.
KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka vairums no šiem kriminālprocesiem, kuros izmeklēti ārvalstu pilsoņu izteiktie kukuļu piedāvājumi VID amatpersonām, jau noslēgušies ar piedāvātāju vainas atzīšanu un vairāku tūkstošu eiro naudas sodu piemērošanu.