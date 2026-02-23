Vilku radītā apdraudējuma dēļ Valmieras novadā izsniegta papildu medību atļauja
Valmieras novadā pēc 2025./2026. medību sezonas beigām ir izsniegta viena vilku medību papildu atļauja, kas paredz nomedīt vienu vilku, informēja Valsts meža dienestā (VMD).
Vienlaikus dienestā arī norādīja, ka vilks, kuram pēc Medību koordinācijas komisijas pieprasījuma tika izsniegta medību atļauja, jau ir nomedīts.
VMD skaidroja, ka konkrētajā gadījumā konstatēts, ka vilks atkārtoti pietuvojies cilvēkiem kritiskā attālumā, kas norāda uz pieradumu pie cilvēka un var novest pie pārdrošas plēsēja uzvedības.
Savukārt citos novados nav konstatēta vilku uzvedība, kas būtu bīstama cilvēkiem.
VMD skaidro, ka vilku medību papildu atļaujas tiek izsniegtas, ja konstatēts reāls apdraudējums sabiedrības drošībai, kā arī nav rodama cita apmierinoša alternatīva, piemēram, aizbaidīšanas vai aizsardzības pasākumi.
Ja vilks atkārtoti ļauj cilvēkiem tam pietuvoties 30 metru attālumā vai atkārtoti pats tuvojas cilvēkiem šādā attālumā, tas norāda uz spēcīgu pieradumu pie cilvēku klātbūtnes un var novest pie dzīvnieka pārdrošas uzvedības. Par šādiem gadījumiem VMD aicina ziņot.
VMD informē, ka 2026./2027. gada vilku medību sezona sāksies 2026. gada 15. jūlijā, bet īsi pirms tās tiks noteikts konkrētās sezonas vilku nomedīšanas apjoms.
Jau ziņots, ka šogad janvāra vidū Latvijā beidzās 2025./2026. gada vilku medību sezona, kuras laikā tika nomedīti 370 vilki, kas ir maksimālais pieļaujamais nomedīšanas apmērs. Atbilstoši Medību noteikumiem vilku medības ir atļautas no 15. jūlija līdz VMD noteiktā nomedīšanas apmēra izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu.
Šajā medību sezonā visvairāk vilku tika nomedīts Madonas novadā - 39 dzīvnieki. Seko Valmieras novads ar 31 nomedītu vilku, Gulbenes novads ar 23 nomedītiem vilkiem, Ludzas novads ar 21 nomedītu vilku, kā arī Cēsu, Dienvidkurzemes un Smiltenes novadi, kuros nomedīti pa 18 vilkiem.
2025./2026. gada medību sezonā VMD palielināja kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas skaitu no 300 līdz 370.
Latvijā vilks ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktā daudzumā, saglabājot labvēlīgu vilku populācijas stāvokli. Medību sezonā tiek noteikts tāds pieļaujamais nomedījamo vilku skaits, kas neapdraud šo dzīvnieku populācijas atjaunošanos un vienlaicīgi dod iespēju medniekiem mazināt zaudējumu risku lauksaimniecībai un mājsaimniecībām.
2025. gadā VMD pārbaudījis informāciju par 82 apstiprinātiem vilku uzbrukumiem, kuros cietuši (nogalināti, ievainoti vai pazuduši) 372 mājdzīvnieki. Salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem, vērojama tendence, ka vilku uzbrukumu skaits mazinās.
VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža ugunsapsardzību. VMD uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.