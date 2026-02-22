Skatuves runas konkursā Tukumā noskaidroti labākie runātāji
Februāris latviešu tradīcijās kopš seniem laikiem tiek dēvēts par Sveču mēnesi. Tas iezīmē brīdi, kad diena kļūst jūtami garāka un tumsa pamazām atkāpjas, aizsākot jaunu dabas ciklu. Tieši šajā laikā Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā norisinājās viens no emocionālākajiem pasākumiem – Skatuves runas konkurss.
Plaša dalībnieku pārstāvniecība
Šī gada konkursā savu prasmi izteiksmīgi un pārliecinoši runāt apliecināja 52 skolēni no 1. līdz 12. klasei. Katrs dalībnieks bija izvēlējies sev tuvu dzejoli, sniedzot personīgu un māksliniecisku vēstījumu žūrijai un skatītājiem.
Izvirzītie pretendenti novada posmam
Skolas žūrija – I. Āboliņa, P. Ivane, I. Zariņa un V. Rozenberga – veica atbildīgu darbu, vērtējot runas tehniku, tēla atklāsmi un priekšnesuma skaidrību. Konkursa rezultātā 11 dalībnieki ieguva augstāko novērtējumu un tika izvirzīti dalībai nākamajā kārtā:
- Jēkabs Stīpnieks (1.b klase)
- Jēkabs Logins (3.a klase)
- Pēteris Jākobsons (3.c klase)
- Kristers Granapskis (4.c klase)
- Lote Gaide (5.c klase)
- Liza Elizabete Pigita (6.b klase)
- Helēna Bodniece (6.b klase)
- Šarlote Logina (6.c klase)
- Artūrs Bitenieks (7.a klase)
- Madris Čivčišs (11.a klase)
- Madara Diāna Salmane (12.b klase)
Gatavošanās nākamajiem izaicinājumiem
Izvirzītajiem skolēniem vēl priekšā nopietns sagatavošanās posms – jāapgūst prozas teksts, lai pēc kārtējās atlases iegūtu iespēju startēt Skatuves runas konkursā Tukuma novadā, kas norisināsies 3. martā.
Skatuves runas konkurss ir lieliska iespēja skolēniem attīstīt publiskās uzstāšanās prasmes un padziļināt interesi par latviešu literatūru. Paldies visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu un pedagogiem par atbalstu!
Vēlam veiksmi un izturību visiem 11 dalībniekiem, gatavojoties nākamajam posmam!