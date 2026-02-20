“Tas bija īsts gaļas tirgus”: modes mākslinieks Bude izteicis skaļu apgalvojumu par “Jauno vilni” Jūrmalā
Latviešu modes mākslinieks Gints Bude nācis klajā ar asu paziņojumu, aicinot Valsts policiju pievērst uzmanību iespējamām modeļu biznesa saiknēm ar Krievijas pārstāvjiem laikā, kad Jūrmalā norisinājās konkurss “Jaunais vilnis”.
Intervijā “Nra.lv sarunas” Bude norādīja: “No Epstīna failiem, zinot kā izklaidējās miljardieri, mēs zinām, ka modeļu aģentūras “Natalie” modeles, tāpat kā Ingas Radugas modeļu aģentūras modeles apkalpoja konkursu “Jaunais vilnis”. Un es nedomāju, ka oligarhiem, tāpat kā Krievijas šovzvaigznēm, bija pēkšņi kaut kādas brīvdienas savā seksuālajā dzīvē.”
Modes mākslinieks uzskata, ka iespējamās epizodes pārbaudīt nav grūti, tostarp izmantojot Jūrmalas viesnīcu darbinieku liecības. “Ļoti vienkārši sazināties ar tām dažām Jūrmalas viesnīcām. Kas tur notika? Pierādījumi būs. Tieši caur personālu. Var noskaidrot, kas tolaik strādāja, vai viesnīcā ienāca pusaudži vai ne,” viņš norādīja.
“Es tiešām neticu, ka Kirkorovs, Baskovs vai Lazarevs pēkšņi Latvijā mainīja savus ieradumus. Es domāju, ka Jūrmala bija īpaša tieši ar savu īpašo vasarīgo seksuālo šiku, un tieši tāpēc “Jaunajā vilnī” tika organizētas modes skates, kas bija īsts “gaļas tirgus”, izteicās modes mākslinieks.
Bude stāstīja, ka 2012. gadā, tiklīdz dizaineru vidū organizatoriem esot izskanējusi doma par iespējamu sadarbību ar viņa modelēm, konkursa vadības pārstāvis nekavējoties asi iebildis un kategoriski noraidījis jebkādu Bude iesaisti.
Iepriekš Bude norādījis, ka visa informācija par Epstīnu bija publiski pieejama jau 2011. gadā, taču Latvijas institūcijas to ignorēja vai pat netieši atbalstīja.
Kā zināms, Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par pagājušajā nedēļā publiskotajiem notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, kuros Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām.
Kā informēja VP, trešdien, saskaņojot ar prokuratūru, Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldē sākts kriminālprocess saistībā ar ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FBI) oficiālajā tīmekļvietnē publiskotajiem materiāliem par Epstīna izveidoto noziedzīgo tīklu un vairāku personu vervēšanu, tostarp iespējamu Latvijas valstspiederīgo vervēšanu uz ASV seksuālai izmantošanai ekspluatācijas nolūkā.
Kriminālprocess patlaban kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma pantam par cilvēktirdzniecību.
Plašākus komentārus policija nesniedza.