Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas audzēkņi izcīna augstas vietas Eiropas jauniešu čempionātā šaušanā
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija ar lielu lepnumu sveic savus skolēnus – Alisi Dvarišķi un Linardu Dvarišķi – ar izciliem rezultātiem Eiropas jauniešu čempionātā šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem. Šīs augsta mēroga sacensības norisinājās jau otro reizi, pulcējot labākos jaunos šāvējus no visas Eiropas.
Alise Dvarišķe kļūst par Eiropas vicečempioni
11.a klases skolniece Alise Dvarišķe demonstrēja izcilu precizitāti un aukstasinību, klasiskajā vingrinājumā (40 šāvieni ar pistoli) izcīnot godalgoto 2. vietu. Alise sasniedza augstvērtīgu rezultātu – 378 punktus.
Papildus klasiskajam vingrinājumam Alise startēja arī citās disciplīnās:
- “Solo” grupā: izcīnīta 21. vieta Eiropas mērogā.
Teicams sniegums Linardam Dvarišķim
Arī 8.b klases skolnieks Linards Dvarišķis uzrādīja konkurētspējīgu sniegumu jauniešu konkurencē, sacenšoties ar spēcīgākajiem vienaudžiem:
- U-16 čempionāta kopvērtējumā: izcīnīta augstā 14. vieta.
- Klasiskajā vingrinājumā (40 šāvieni ar šauteni): ar 407,7 punktiem Linards ierindojās 11. vietā.
Par čempionātu un disciplīnām
Eiropas čempionāts jauniešiem šogad piedāvāja plašu programmu, iekļaujot gan klasiskos vingrinājumus, gan pērnā gada jaunievedumus – “Solo” disciplīnas. Latvijas sportistu, tostarp mūsu ģimnāzijas audzēkņu, panākumi apliecina Latvijas šaušanas sporta skolas augsto līmeni un jauniešu mērķtiecību.
Skolas saime lepojas ar Alises un Linarda spēju apvienot mācības ar profesionālu sportu, sasniedzot rezultātus, kas nes Latvijas un mūsu skolas vārdu Eiropā.