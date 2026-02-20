Latgalē vīrietis nodrošinājis piekļuvi aizliegtām TV programmām vairāk nekā 30 abonentiem
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas 2023. gada 12. jūnijā uzsāka kriminālprocesu aizdomās par nelikumīgas televīzijas nodrošināšanu Daugavpilī un Augšdaugavas novadā.
Veicot virkni izmeklēšanas darbību policijas darbinieki noskaidroja, ka 1975. gadā dzimušais vīrietis nodrošināja nelikumīgu televīzijas pakalpojumu vairāk nekā 30 abonentiem. Kriminālprocess 2026. gada 11. februārī tika nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
2024. gada 5. martā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonām veica četras sankcionētas kratīšanas Daugavpilī un Augšdaugavas novadā pie personām, kurām tika nodrošināta nelikumīga piekļuve televīzijas programmām, kuras atbilstoši Eiropas Savienības Padomes un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumiem ir aizliegtas izplatīšanai Eiropas Savienības teritorijā.
Likumsargi kratīšanas laikā izņēma vienu dekoderu. Tāpat likumsargi veica kratīšanu arī pie 1975. gadā dzimuša vīrieša aizdomās par nelikumīgas televīzijas nodrošināšanu.
Likumsargi izmeklēšanas gaitā noskaidroja, ka nelikumīgas televīzijas pakalpojums dažādos laika periodos nodrošināts vairāk nekā 30 abonentiem.
Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 208. panta, tas ir, par nodarbošanos ar uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums. Soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.
2026. gada 11. februārī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas pabeidza izmeklēšanu iepriekš minētajā kriminālprocesā un nosūtīja to prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 1975. gadā dzimušo vīrieti.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.