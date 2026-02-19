Šonakt daudzviet Latvijā uzsnigs; temperatūra noslīdēs līdz -20 grādiem
Šonakt daudzviet Latvijā uzsnigs; temperatūra noslīdēs līdz -20 grādiem

Naktī uz piektdienu daudzviet Latvijā nedaudz uzsnigs, bet dienas laikā brīžiem uzspīdēs saule, vēsta sinoptiķi.

Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš, kas pāries rietumu vējā. Naktī daudzviet uzsnigs, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -10..-20 grādiem, bet vietām piekrastē tā nenoslīdēs zem -7 grādiem. Dienā nav gaidāmi nokrišņi un maksimālā temperatūra būs +1..-4 grādi, valsts austrumos dažviet -6 grādi.

Rīgā naktī palaikam snigs, dienā nav gaidāmi nokrišņi un brīžiem spīdēs saule. Lēns līdz mērens ziemeļu vējš pāries rietumu vējā. Gaisa temperatūra -8 grādi naktī un -1 grāds pēcpusdienā.

