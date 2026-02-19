Polijas premjers aicinājis visus Polijas pilsoņus nekavējoties pamest Irānu
Polijas premjerministrs Donalds Tusks aicinājis Polijas pilsoņus, kas atrodas Irānā, nekavējoties pamest valsti un atturēties no ceļojumiem uz Irānu, brīdinot, ka atklāta konflikta risks ir reāls un evakuācija drīzumā var kļūt neiespējama.
„Lūdzu, nekavējoties pametiet Irānu un nekādā gadījumā neceļojiet uz šo valsti,” pauda premjerministrs Donalds Tusks. Viņš medijiem sacīja, ka nevēlas „celt trauksmi”, taču norādīja, ka iespēja, ka Irānā gaidāma konflikta eskalācija ir „ļoti reāla”. Tusks piebilda, ka „dažu stundu laikā” evakuācija vairs var nebūt iespējama. Viņš aicināja Polijas pilsoņus nopietni uztvert šo brīdinājumu, norādot, ka atklāta konflikta gadījumā neviens nevarēs garantēt evakuācijas iespējas Polijas pilsoņiem.
Spriedze Tuvajos Austrumos pēdējās nedēļās ir pieaugusi un ASV prezidents Donalds Tramps atkārtoti ir draudējis Irānai ar militārām sekām, ja neizdosies panākt kompromisu abu valsti dialogā par Irānas kodlprogrammu. ASV ir palielinājušas savu militāro klātbūtni reģionā, savukārt Irāna paziņojusi, ka uzbrukuma gadījumā atbildēs uz ASV militārajo agresiju.
ASV raidorganizācija "CBS News" trešdien ziņoja, ka Pentagons pārvietojis daļu sava personāla no savām militārajām bāzēm Tuvajos Austrumos. Tāpat tiek ziņots, ka ASV uz Tuvo Austrumu reģionu nosūtījusi vairākus savus militāros kuģus, tai skaitā "USS Gerald R Ford", kas ir pasaulē lielākais kara kuģis.