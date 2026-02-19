Zaharova reaģē uz Igaunijas ārlietu ministra izteikumiem Minhenes drošības konferencē: "Viņš pirmais aizbēgs"
Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijas Informācijas un preses departamenta direktore Marija Zaharova komentēja Igaunijas ārlietu ministra paziņojumu, kurš Minhenes drošības konferencē sacīja, ka, ja notiks militāra agresija no Maskavas puses, Igaunija pārvietos kaujas darbības uz Krievijas teritoriju.
18. februārī, divas dienas pēc Margusa Cahknas vārdiem, Marija Zaharova komentēja Igaunijas ārlietu ministra izteikumus. Preses brīfingā Maskavā Zaharovai jautāja par Igaunijas valdības locekļa paziņojumu "Lenta.ru" pārstāvis (žurnāls atrodas ES sankciju sarakstā kopš 2022. gada).
"16. februārī Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna paziņoja, ka valsts it kā varētu pārcelt hipotētisku bruņotu konfliktu ar Krieviju uz Krievijas teritoriju. Kā var vērtēt šādus izteikumus?" jautāja mediju persona.
Zaharova atbildē sasmējās, pēc tam nolasīja atbildi no papīra. "Par to nopietni komentēt nav iespējams. Nopietni – arī nav jēgas. Mēģināsim atbildēt hibrīdā formā. Iespējams, šādā izsmalcinātā noformējumā viņš lika noprast, ka pirmais no Igaunijas aizbēgs. Kā jums šķiet, vai šāds pieņēmums ir iespējams?" uzdeva Zaharova pretjautājumu, demonstrējot smaidu. "Uz Krievijas teritoriju, iznāk?" precizēja "Lenta.ru" pārstāvis.
"Nu, tas jau tur, kā nu iznāks. Klausieties, par ko mēs runājam? Pasaules klasikas piemēri tādi gadījumi ir bieži aprakstīti, un, kopumā, mēs arī zinām šādu paziņojumu cenu. Bet es uzskatu, ka par saviem vārdiem šādi cilvēki vienkārši ir atbildīgi. Kā vārdā viņš runā, kas viņam deva šo uzdevumu, kas viņam piešķīra šādas pilnvaras, to lai paši igauņi noskaidro. Es šo paziņojumu transkribēju tā, kā teicu," pabeidza Zaharova.
"Par to, ko darīt, mēs esam pilnīgi skaidri. Mēs esam gatavi iespējamiem Krievijas iebrukumiem, un atturēšanas līmenis ir patiešām augsts," iepriekš paziņoja Marguss Cahkna sarunā ar DW.
Atbildot uz jautājumu, vai Igaunija netiek uzskatīta par vienu no pirmajām Krievijas iespējamā iebrukuma mērķiem, Cahkna atzina, ka tas ir ļoti loģiski, ja paskatās uz karti.
"Bet reālajā dzīvē mēs ievērojami palielinām mūsu spējas. Es domāju, ka NATO ir spēcīgāks nekā jebkad. Mums jau ir jauni aizsardzības plāni, un tas nozīmē, ka mēs ne tikai gaidām. Ja Krievija iebruks mūsu teritorijā, sākot pretestību, mēs pārcelsim karu uz Krievijas teritoriju," DW citē Margusa Cahknas izteikumus.
To pašu domu Cahkna atkārtoja sarunā ar britu žurnālistiem. "Mēs pārcelsim karu uz Krieviju un nodarīsim dziļus triecienus tālu Krievijas iekšienē. Mēs precīzi zinām, ko darīt," sacīja Cahkna sarunā ar "The Telegraph".
"Tāpēc mēs paātrinām investīcijas un attīstām mūsu spējas... tāpēc mēs ieguldām 5% no IKP aizsardzībā," precizēja ministrs. Cahkna uzskata, ka scenāriji par Krievijas iebrukumu Baltijas valstīs ir novecojuši.
"Iepriekšējie plāni paredzēja, ka, ja Krievija uzbruks, tad NATO beigās uzvarēs karu. Šādā gadījumā neviena igauņa vairs nebūs. Mūs šādi plāni neapmierina," sacīja viņš. "Tas ir mūsu plāns, jo cita plāna nav. Mēs nevaram atļaut Krievijai iekļūt Baltijas valstīs un tikai pēc tam uzsākt pretuzbrukumu."
Pēc tam Krievijas mediji ziņoja, ka Cahkna it kā sniedzis interviju sankcionētiem Krievijas medijiem, kur viņš stāstījis par Krievijas aktīvu nodošanas shēmu Ukrainai. Ārlietu ministrija neapstiprināja faktu, ka Cahkna būtu sazinājies ar Krievijas propagandu, kā to ziņoja "Postimees.ee".
18. februārī pasaules mediji plaši izplatīja vēl vienu Cahknas izteikumu, uz kuru reaģēja arī Maskava. "Mēs neesam pret kodolieroču izvietošanu uz mūsu teritorijas. Mums nav tādas doktrīnas, kas to izslēgtu, ja NATO uzskatīs par nepieciešamu atbilstoši mūsu aizsardzības plāniem izvietot, piemēram, kodolieročus arī uz mūsu teritorijas," sacīja Igaunijas ārlietu ministrs.