Pēc vairāku nedēļu krituma bērnudārzos palielinās apmeklētība
Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs pēc vairāku nedēļu krituma palielinājusies apmeklētība, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) monitoringa dati.
Apmeklējuma pieaugums reģistrēts visās desmit monitoringā iekļautajās pašvaldībās. Bērnudārzus vidēji apmeklēja 71% reģistrēto bērnu, kas ir par pieciem procentpunktiem vairāk nekā pagājušajā nedēļā.
Zemākā apmeklētība reģistrēta Valmieras novadā - 67,1%. Savukārt Jēkabpils novadā bērnudārzu apmeklētība pieaugusi par 15,3 procentpunktiem līdz 75,5%.
Aizvadītajā nedēļā Latvijas vispārējās izglītības iestādes apmeklēja vidēji 86,6% skolēnu, kopējam rādītājam nemainoties, salīdzinot ar pagājušo nedēļu.
Apmeklētība ievērojami samazinājusies Valmieras novadā - par 16,1 procentpunktu, savukārt Jēkabpils novadā pieaugusi par 10,7 procentpunktiem. Skolu apmeklētība palielinājusies septiņās no desmit monitoringā iekļautajām pašvaldībām.
Lielākais skolu apmeklējums fiksēts Liepājā - 91,2% skolēnu, bet mazākais - Valmieras novadā, kur vidēji 73,6% skolēnu aizvadītajā nedēļā apmeklēja skolu.
Zemo apmeklētību vispārējās izglītības iestādēs daļēji var skaidrot ar 1. klases skolēnu brīvdienām, kas ietekmēja monitoringa datus, norāda SPKC.
Monitoringā iekļautas kopumā 62 vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes Daugavpilī, Gulbenes novadā, Jelgavā, Jēkabpils novadā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmieras novadā un Ventspilī.
Izglītības iestādes katru nedēļu informē par iestāžu apmeklējumu ceturtdienā.