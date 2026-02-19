Valmieras novada pašvaldība ir atvērta sarunām par valsts dalību "Vidzemes slimnīcas" pārvaldībā, atklāj Baiks
Valmieras novada pašvaldība ir atvērta sarunām par valsts dalību SIA "Vidzemes slimnīca" pārvaldībā, pauda Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks ("Valmierai un Vidzemei").
Viņš norāda, ka pašvaldība ir gatava izskatīt valsts piedāvājumu. Rezultāts būs atkarīgs no tā, kādu stratēģisko lomu valsts noteiks reģionālajai slimnīcai un kādas būs valsts investīcijas, lai veselības aprūpes pakalpojumi reģiona iedzīvotājiem kļūtu pieejamāki. "Izvērtēsim reģionālās slimnīcas attīstības ieceres - plānotos pakalpojumus, plānotās investīcijas infrastruktūrā, tehnoloģijās, medicīnas personālā, sadarbības modeli starp klīniskajām universitāšu slimnīcām," uzsver Baiks.
Pašlaik "Vidzemes slimnīca" ir ceturtā līmeņa daudzprofilu ārstniecības iestāde, kas nodrošina plašu pakalpojumu klāstu Vidzemes reģiona iedzīvotājiem un ir viens no nozīmīgākajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem reģionā, atgādina domes priekšsēdētājs.
Pagājušajā nedēļā veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV), tiekoties ar "Vidzemes slimnīcas" vadību, pavēstīja, ka Veselības ministrija (VM) ir ieinteresēta ciešākā sadarbībā un izvērtē valsts līdzdalību slimnīcas pārvaldībā.
Tikšanās laikā pārrunāta valsts līdzdalība reģionālo slimnīcu stiprināšanā, aģentūru LETA informēja VM. Ministrs uzsvēris, ka reģionālās daudzprofilu slimnīcas ir būtisks valsts veselības aprūpes sistēmas balsts, to attīstība ir stratēģiska prioritāte un valsts līdzdalība pārvaldībā var stiprināt sadarbību starp augstākā līmeņa slimnīcām.
Ar "Vidzemes slimnīcas" vadību pārrunāta onkoloģijas un sirds veselības pakalpojumu attīstība reģionā. VM izvērtējot iespējas atsevišķus pakalpojumus nodrošināt maksimāli tuvu pacienta dzīvesvietai, piemēram, ķīmijterapijas kursu reģionālajās ārstniecības iestādēs.
Līdztekus Valmiera ir viena no pilsētām, kur plānots īstenot specializēta kardioloģiskās aprūpes kabineta pilotprojektu. Mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu, koordinētu pēcaprūpi pacientiem pēc akūtiem kardioloģiskiem notikumiem, lai pēc ārstēšanās stacionārā viņi nepieciešamo uzraudzību un ārstēšanu saņemtu savā reģionā.
VM skaidro, ka tas ir būtiski gan pacientu veselības rezultātu uzlabošanai un atkārtotu hospitalizāciju riska mazināšanai, gan ģimeņu ikdienas sloga samazināšanai.
Plānots, ka pacienti viena gada laikā pēc izrakstīšanās no stacionāra saņems dinamisku novērošanu ar personalizētu aprūpes plānu.
Aprūpi nodrošinās multidisciplināra komanda - kardiologs, aritmologs, neirologs un citi speciālisti atbilstoši pacienta vajadzībām.
Kabinetā būs pieejami plaši diagnostiskie izmeklējumi. Pilotprojektā tiks testēts nepārtrauktības princips - no akūtas ārstēšanas stacionārā līdz strukturētai ambulatorai pēcaprūpei.
Šāda pieeja mazinātu slogu pacientiem un viņu ģimenēm, vienlaikus nodrošinot efektīvāku valsts finansējuma izlietojumu un saglabājot ārstēšanas kvalitāti un drošību atbilstoši vienotiem standartiem, uzsver VM.
Kā ziņots, Ministru kabinets šī gada janvārī atbalstīja slimnīcu tīkla pakāpenisku reorganizāciju līdz 2029. gadam, paredzot pāreju no piecu līmeņu sistēmas uz trim - lokālajām, reģionālajām un daudzprofilu slimnīcām.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "Vidzemes slimnīca" apgrozījums 2024. gadā bija 30,53 miljoni eiro, bet peļņa - 0,77 miljoni eiro. 74,12% "Vidzemes slimnīcas" kapitāla pieder Valmieras novada pašvaldībai, 24,98% - Valkas novada pašvaldībai, bet 0,9% - Rīgas Stradiņa universitātei.