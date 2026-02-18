Tukuma līnijā no 28. februāra stāsies spēkā jauns vilcienu kustības grafiks
Tukuma dzelzceļa līnijā remontdarbu dēļ no šā gada 28. februāra būs jauns vilcienu kustības grafiks, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi".
PV informē, ka Tukuma līnijā no 28. februāra sāksies piektais elektrificētā tīkla modernizācijas darbu posms. Tādējādi šajā līnijā būs jauns vilcienu kustības grafiks, un atsevišķos reisos posmā Zolitūde-Dubulti vilcienu pasažierus pārvadās ar autobusiem.
Vienlaikus izmaiņas vilcienu kustības grafikā būs arī vairākiem Jelgavas un Aizkraukles līnijas vilcieniem.
Būvdarbus šajā posmā VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) plāno pabeigt līdz 10. aprīlim.
Minētajā laikā Tukuma līnijas pasažieri varēs izmantot vilcienus maršrutā Rīga-Tukums II, kas kursēs ik pēc stundas un piecām minūtēm, kā arī savienotos reisus maršrutā Rīga-Dubulti, kuros posmā Zolitūde-Dubulti pasažierus pārvadās autobusi.
Tāpat pasažieri varēs izmantot savienotos reisus maršrutā Rīga-Tukums II ar atiešanas laiku plkst. 6 un Tukums I-Rīga ar atiešanas laiku plkst. 6.18, kuros būs divreiz jāpārsēžas, jo posmā Zolitūde-Dubulti pasažierus pārvadās autobusi.
Vienlaikus Tukuma vilcienu līnijas remontdarbi ietekmēs arī vilcienu kustību Jelgavas un Aizkraukles vilcienu līnijās. Atsevišķiem vilcieniem mainīsies kustības grafiks, taču visi reisi tiks saglabāti.
Savukārt, lai dotu ceļu pretim braucošajam vilcienam, atsevišķiem vilcieniem kustības grafikā ir paredzēts gaidīšanas laiks. No rīta vilcieni virzienā uz Tukumu stāvēs Ķemeru dzelzceļa stacijā aptuveni 25 minūtes, bet pēcpusdienā vilcieni Rīgas virzienā Slokas dzelzceļa stacijā stāvēs aptuveni 15 minūtes. Pasažieri šajā laikā ir aicināti palikt savās vietās.
PV arī informē, ka autobusiem Tukuma līnijā būs astoņas pieturas. Autobusa pieturas Zolitūdē un Imantā abos virzienos abās stacijās atradīsies esošajās pilsētas autobusa pieturvietās Rostokas ielā, savukārt Babītē autobusi virzienā uz Rīgu izmantos esošo pieturu "Babītes stacija", bet virzienā uz Dubultiem autobusu pieturu "Rododendru audzētava" uz Rīgas apvedceļa (A5).
Vairākas pieturas saglabāsies tajās pašās vietās, kur tās bija izvietotas iepriekšējā būvdarbu posmā. Lielupē pieturas abos virzienos atradīsies esošajās pilsētas autobusa pieturvietās Vienības prospektā, Bulduros - Meža prospektā, Dzintaros virzienā uz Rīgu - Edinburgas prospektā, bet virzienā uz Tukumu - Meža prospektā, Majoros - Lienes ielā, Dubultos - Zigfrīda Meierovica prospektā. Vienlaikus šajā posmā autobuss nepiestās Priedainē.
Pasažieri pārsēsties no vilciena uz autobusu varēs gan Imantā, gan Zolitūdē. Taču katrā pieturā tikai vienā virzienā pārsēšanās būs ērtāka, jo tajās autobusu un vilcienu reisi būs salāgoti. Dubultu virzienā pasažieriem ērta pārsēšanās no vilcieniem uz autobusiem būs nodrošināta Zolitūdē, savukārt no autobusiem uz vilcieniem Rīgas virzienā - Imantā.
Salāgoti reisi nozīmē, ka šajās stacijās, ja kavēsies vilciens, autobuss no pieturas izbrauks tikai pēc tā pienākšanas un pasažieru pārsēšanās. Savukārt, ja kavēsies autobuss, vilciens sagaidīs pasažierus, lai nodrošinātu pārsēšanos, skaidro kompānijā.
PV uzsver, ka pirms brauciena sākuma pasažieriem ir jāpārliecinās, no kura perona aties konkrētais vilciena reiss, jo vairāki sliežu ceļi remontdarbu dēļ būs slēgti. Vilciens uz Rīgu pieturās Babīte, Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari un Majori aties no pirmā ceļa.
Vienlaikus, tāpat kā iepriekšējo būvdarbu posmu laikā, autobusos nevarēs iegādāties biļetes, būs ierobežotas iespējas pārvadāt bērnu ratiņus, kā arī autobusos nevarēs pārvadāt velosipēdus.
Remontdarbi tiek īstenoti vairākos posmos, un katrā no tiem paredzētie vilcienu kustības ierobežojumi atšķiras. PV mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Jau ziņots, ka PV, kas strādā ar zīmolu "Vivi", pagājušajā gadā pārvadājusi kopumā 21,3 miljonus pasažieru, kas ir par 10% vairāk nekā 2024. gadā.