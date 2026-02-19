Dienvidkurzemē aizvadīts jauniešu hakatons “Digi-Starts”
Nīcas vidusskolā 13.–14. februārī notikušais jauniešu hakatons “Digi-Starts” pulcēja dalībniekus no visa Dienvidkurzemes, lai komandās risinātu reālas problēmas, pilnveidotu digitālās prasmes un prezentēšanas iemaņas meistarklasēs ar nozares profesionāļiem. Pasākuma noslēgumā apbalvotas labākās komandas, bet iniciatīvu atbalstīja vietējie uzņēmumi un projekts, kas veicina drošu un jēgpilnu tehnoloģiju izmantošanu.
Nīcas vidusskolā, 13. un 14. februārī norisinājās jauniešu hakatons “Digi-Starts”, kas pulcēja jauniešus no visa Dienvidkurzemes novada. Divu dienu garumā jaunieši strādāja komandās, pildīja digitālos izaicinājumus, meklēja risinājumus reālām problēmām un aktīvi sadarbojās, vienlaikus gūstot jaunu pieredzi un prasmes.
Hakatona laikā jauniešiem bija iespēja piedalīties trīs meistarklasēs, kuras vadīja nozares profesionāļi. Ralfs Roga dalījās zināšanās meistarklasē “Mākslīgais intelekts rullē”, Andra Štāle vadīja nodarbību par komandas darbu un idejas attīstīšanu līdz reālam risinājumam, savukārt Rēzija Egmane jauniešus iepazīstināja ar prezentēšanas prasmēm un pārliecinošu ideju pasniegšanu.
Vakara daļā jauniešus sagaidīja arī salds pārsteigums, par ko paldies Lilijai Natālijai Saulei, kas radīja patīkamu un motivējošu atmosfēru intensīvā darba vidū.
Hakatona noslēgumā tika apbalvotas labākās komandas:
1. vieta: “Čiekuri” Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas komanda, 2. vieta: “Vēji++” Nīcas vidusskolas un Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas mix komanda, 3. vieta: “Durbes āboliņi” Ata Kronvalda Durbes pamatskolas komanda.
Izaicinājumu izstrādē piedalījās vairāki Dienvidkurzemes uzņēmumi, kas atbalstīja un sadarbojas, tostarp:
- Cafe uz riteņiem
- Svētku pasaule
- Z/S Silinieki
- Bubuļkrodziņš
- Gusta cafe
- Pīlādži
- Grobiņas SPMK
- Bernātu Dzinariņš
- Grobiņas KB
- Godiņu piedzīvojumu platforma
Vieslekcija notiek projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” ietvaros, kura mērķis ir stiprināt jauniešu digitālās prasmes un kritisko domāšanu, veicinot drošu un jēgpilnu tehnoloģiju izmantošanu.