Atmasko mītus par probiotikām: reklāma vai patiesība?

Viens no izplatītākajiem mītiem internetā ir uzskats, ka eksistē “īstās” vai “vienīgās pareizās” probiotikas. Šāds apgalvojums ir neprofesionāls un maldinošs. Nav vienas "zelta formulas", jo dažādi probiotiku celmi darbojas atšķirīgi, un to efektivitāte atkarīga no konkrētā mērķa.