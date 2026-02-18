Naudu atgūt būs vieglāk? Valsts ieņēmumu dienests izstrādājis jaunu mobilo lietotni, kas atvieglos dzīvi ikvienam
Valsts ieņēmumu dienests (VID) no trešdienas, 18. februāra, iedzīvotājiem piedāvā jaunu mobilo lietotni "Mans VID", kas ļaus viedierīcēs ērtāk izmantot populārākos nodokļu pakalpojumus, informēja VID pārstāvji.
Jaunā lietotne nodrošina iespēju nofotografēt un nosūtīt uz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) attaisnoto izdevumu dokumentus. Čeki par medicīnas vai izglītības pakalpojumiem automātiski tiks pievienoti atbilstošajai gada ienākumu deklarācijai, tādējādi vienkāršojot tās iesniegšanas procesu.
Tāpat lietotnē iespējams pārvaldīt algas nodokļu grāmatiņu – atzīmēt pienākošos nodokļu atvieglojumus un izvēlēties, kurā darba vietā gūtajiem ienākumiem tos piemērot. Iedzīvotāji varēs arī reģistrēt vai noņemt apgādībā esošas personas.
Lietotne bez maksas pieejama "Google Play" un "App Store" viedierīcēm ar "Android 12" un "iOS 16" vai jaunākām operētājsistēmu versijām. Autentifikācija iespējama ar "Smart-ID", "eParaksts mobile", "eID Scan" un internetbankām.
VID norāda, ka lietotne tiek nodota lietotājiem agrīnās piekļuves režīmā, tāpēc atsevišķas sadaļas var darboties nestabili. Dienests aicina lietotājus sniegt atgriezenisko saiti, lai tehnoloģiskās nepilnības tiktu novērstas. Nākotnē lietotnes funkcionalitāti plānots papildināt arī ar citiem pakalpojumiem.
VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe uzsver, ka jaunā lietotne ir solis pretim modernākiem un iedzīvotājiem draudzīgākiem VID pakalpojumiem.