Nav pieejama Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma, ķibeles cēloņi nav zināmi
Ceturtdienas pēcpusdienā tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS).
Mēģinot autentificēties sistēmā, parādās uzraksts, ka "šobrīd tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama Elektroniskās deklarēšanas sistēmas funkcionalitāte, izņemot pārslēgšanos uz citām sistēmām".
VID pagaidām nav informācijas par problēmas iemesliem.
Jāpiebilst, ka no 2026.gada 1.janvāra EDS varēs pieslēgties tikai ar kādu no drošiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem. Pieslēgšanās EDS būs iespējama, piemēram, ar "Smart-ID" kvalificēto versiju, elektronisko identifikācijas karti ("eID"), drošu elektronisko parakstu ("eParaksts" vai "eParaksts mobile") vai noteiktu internetbanku autentifikāciju. Savukārt VID izsniegto lietotājvārdu un paroli arī turpmāk būs tiesības izmantot tikai ārvalstniekiem, kam neveidojas tiesiska saite ar Latviju un nav iespēju saņemt ārvalstnieka "eID" karti, un Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) lietotājiem muitas deklarāciju iesniegšanai.
Tādēļ visus pārējos EDS lietotājus, kas līdz šim izmantoja VID izsniegto lietotājvārdu un paroli, VID aicina laikus sagatavoties gaidāmajām pārmaiņām, lai no nākamā gada varētu izmantot kādu no kvalificētajiem identifikācijas līdzekļiem.
Minētās izmaiņas saistītas ar to, ka valsts informācijas sistēmu drošības politika paredz visās paaugstinātas drošības valsts informācijas sistēmās ieviest lietotāju autentifikāciju tikai ar kvalificētiem autentifikācijas rīkiem, skaidroja VID.
Šobrīd 99,1% no VID pakalpojumiem ir pieejami elektroniski, izmantojot EDS vai ar to saistīto EMDAS muitas saistību izpildei un pakalpojumu saņemšanai.