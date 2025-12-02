Masveida "tīrīšana" Valsts ieņēmumu dienestā: darbu zaudēs simtiem cilvēku, tostarp vadītāji. Atlaišanas pabalstos izmaksās 2,46 miljonus eiro
Atlaišanas pabalstos aptuveni 300 Valsts ieņēmumu dienestā nodarbinātajiem plānots izmaksāt 2,46 miljonus eiro, liecina Finanšu ministrijas sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts.
FM norāda, ka VID 2025. gada atlīdzības budžetā izdevumi atlaišanas pabalstiem tādā apmērā nav plānoti, kā arī VID atlīdzības budžetā netiek prognozēta izdevumu ekonomija no citiem atlīdzības izdevumu veidiem, ko būtu iespējams novirzīt atlaišanas pabalstu izdevumu segšanai.
Izpildot Ministru kabineta 2025. gada 13. maija sēdē noteikto uzdevumu - veikt publiskā sektora efektivizācijas un vispārējās valdības izdevumu samazinājumu 2026.-2028. gada budžetā, VID izvērtēja iespējamos risinājumus budžeta izdevumu samazināšanai. Lai sasniegtu nepieciešamā samazinājuma apmēru, vienlaikus nodrošinot publisko pakalpojumu pieejamību līdzšinējā apmērā, tika pieņemts lēmums būtiski samazināt VID nodarbināto atlīdzības izdevumus, likvidējot aptuveni 400 amata vietu.
Lai nodrošinātu izdevumu samazinājumu 2026. gadā, dienesta/darba attiecības ar daļu VID nodarbinātajiem nepieciešams izbeigt līdz 2025. gada beigām. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ir noteikts, ka, izbeidzot dienesta/darba attiecības amatpersonu (darbinieku) skaita samazināšanas gadījumā, atlaistajiem nodarbinātajiem ir izmaksājams atlaišanas pabalsts no vienas līdz četrām mēneša vidējām izpeļņām atkarībā no nodarbinātības ilguma iestādē.
Lai nodrošinātu finansējumu atlaišanas pabalstu izmaksai, nepieciešams veikt finansējuma pārdali par kopējo summu 1 644 001 eiro no vairākiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem un citiem mērķa finansējumiem, informē FM.
Tostarp VID darbinieku atlaišanas pabalstiem no FM budžeta programmas "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" prioritārā pasākuma "Nacionālo un ES normatīvo aktu prasību izpilde, tai skaitā IT sistēmu pielāgošana" tiks pārdalīti līdzekļi 133 362 eiro apmērā.
Tāpat plānota apropriācijas pārdale 2025. gada FM budžeta programmā "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 1 510 639 eiro apmērā, palielinot izdevumus atlīdzībai 1 510 639 eiro apmērā, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu izmaksu VID nodarbinātajiem saistībā ar amata vietu likvidāciju.
Attiecīgi tiks samazināti 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma "Valsts ieņēmumu dienesta Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) attīstība, tai skaitā normatīvo aktu izmaiņas" izdevumi pamatkapitāla veidošanai 601 533 eiro apmērā.
Plānots samazināt arī 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma "Informācijas sistēmu pielāgojumi normatīvā regulējuma par diskvalificētajiem vadītājiem un pārrobežu reorganizāciju ieviešana" izdevumus precēm un pakalpojumiem 9505 eiro apmērā, kā arī 2024.-2026. gada prioritārā pasākuma "Nacionālo un ES normatīvo aktu prasību izpilde, tai skaitā IT sistēmu pielāgošana" izdevumus precēm un pakalpojumiem 622 430 eiro apmērā.
Tāpat paredzēts samazināt 2024.-2026. gada prioritārā pasākuma "Oglekļa ievedkorekcijas mehānisma piemērošana Latvijā" izdevumus precēm un pakalpojumiem 27 498 eiro apmērā un pamatkapitāla veidošanai 23 376 eiro apmērā, kā arī 2024.-2026. gada prioritārā pasākuma "Likumprojektu pakotne reģistrētās partnerības jautājumā" izdevumus precēm un pakalpojumiem 100 391 eiro apmērā un pamatkapitāla veidošanai 35 000 eiro apmērā.
Plānots samazināt arī 2025.-2027. gada starpnozaru prioritārā pasākuma "Valsts materiālo rezervju iegāde, atjaunināšana un uzturēšana" izdevumus precēm un pakalpojumiem 7069 eiro apmērā, kā arī E-rēķinu risinājuma funkcionalitātes ieviešanai paredzētā finansējuma izdevumus pamatkapitāla veidošanai 83 837 eiro apmērā.
Atlaišanas pabalstu izmaksai nepieciešamā finansējuma trūkstošo daļu 820 000 eiro apmērā plānots pārdalīt no FM resora iestāžu budžetiem, kā arī no VID pamatdarbības nodrošināšanai piešķirtā finansējuma, tostarp 117 896 eiro no budžeta programmas "Apropriācijas rezerve" piešķirtā finansējuma, kas bija paredzēts informācijas sistēmu pielāgošanai atbilstoši nodokļu politikas izmaiņām 2025.-2027. gadā, jo faktiski veikto izmaiņu apmērs bija mazāks, nekā sākotnēji rēķināts.
Jau ziņots, ka oktobrī VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe informēja, ka VID budžets nākamajam gadam tiks samazināts par 10%, bet darbinieku skaits - par 13,2%.
Šmite-Roķe vērsa uzmanību, ka VID pamatbudžets jau šim gadam tika samazināts par 4% - līdz 156,8 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 163,6 miljoniem eiro pirms gada. Savukārt 2026. gadam VID budžets tiks samazināts par 15,7 miljoniem eiro jeb 10% - līdz 121,2 miljoniem eiro. Šeit ņemts vērā arī Nodokļu un muitas policijas (NMP) budžets 19,7 miljonu eiro apmērā, kas būs atsevišķa iestāde iekšlietu ministra pakļautībā.
Šmite-Roķe informēja, ka VID atlīdzības nākamgad samazinās par 9%, NMP atlīdzības - par 7%, informācijas tehnoloģiju (IT) izdevumus - par 8%, bet citus izdevumus - par 11%.
Viņa arī vēstīja, ka lielu daļu budžeta samazināšanā paredz VID amata vietu skaita samazināšanā. Šmite-Roķe informēja, ka ir atrasta iespēja konkrētās struktūrvienībās nākamgad par 393 štata vietām samazināt darbinieku skaitu - līdz 2820 darbiniekiem 2026. gadā. Te jāņem vērā, ka NMP būs atsevišķa iestāde ar 382 darbiniekiem. Tostarp nākamgad tiks likvidētas 98 brīvās vakances, tāpat tiks likvidēti 54 vadītāju amati.