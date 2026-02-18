Kamēr vīrietis Stacijas laukumā baudīja maltīti, garnadzis nemanāmi "iztīra" viņa kabatas
Valsts policija par 200 eiro zādzību no kāda vīrieša maka Stacijas laukumā aizturējusi iepriekš sodītu personu, informēja Valsts policijā.
Likumsargi saņēma informāciju, ka šā gada 7. janvārī Rīgā, Stacijas laukumā, kādā ēdināšanas iestādē apmeklētājam no maka nozagti 200 eiro. Izmeklēšanā noskaidrots, ka garnadzis no cietušā jakas kabatas izvilcis maku, izņēmis no tā skaidru naudu un maku ielicis atpakaļ jakā, taču citā kabatā, nevis tajā, no kuras tas sākotnēji tika paņemts.
Veicot izmeklēšanas darbības, policisti noskaidroja iespējamo vainīgo – 1967. gadā dzimušu vīrieti, kurš jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā un sodīts par līdzīga rakstura noziegumiem.
Vīrietis tika aizturēts 11. februārī. Nākamajā dienā, 12. februārī, viņam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas par zādzību nelielā apmērā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.