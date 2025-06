Daugavpilī aizturēts automašīnas zaglis - izrādās, šis nebija viņa vienīgais pārkāpums

No vienas garāžas vīrietim izdevās nozagt motociklu “Suzuki GSX” kopējais zaudējums sastāda 1940 eiro, bet no citas garāžas nozaga dažādus instrumentus. Tāpat zināms, ka no citām telpām nozaga zvejas piederumus, motorzāģi, kā arī instrumentus. Savukārt šā gada 11. jūnijā persona, bojājot kravas automašīnas “MAN” degvielas bāku, nozaga aptuveni 40 litrus dīzeļdegvielas.