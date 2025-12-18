Cēsu novadā garnadzis nofenderējis 20 ceļazīmes
Cēsu novadā no valsts reģionālā autoceļa Rauna–Drusti–Jaunpiebalga kāds garnadzis nofenderējis kopumā 20 ceļazīmes "Masas ierobežojums 10 tonnas".
Tās tika uzstādītas, jo mitros laikapstākļos ceļš zaudē nestspēju un iestājies šķīdonis, norāda VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC). "Šķīdoņa laikā grants ceļu posmos tiek ieviesti transporta masas ierobežojumi, lai panāktu, ka ceļi netiek sabojāti neatgriezeniski," pauž LVC.
"Ja autoceļus, kas zaudējuši nestspēju, tupina lietot transports, kas smagāks par 10 tonnām, tie var palikt pilnībā neizbraucami, tostarp transportam, kas pārkāpj noteikumus. Satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija."
Saglabājoties mitriem laikapstākļiem, jau 160 valsts autoceļu posmos ar grants segumu ir iestājies šķīdonis un ir ieviesti transporta masas ierobežojumi līdz 10 tonnām. Visvairāk šķīdoņa skarto autoceļu ir Zemgalē, kur ierobežojumi ieviesti 103 posmos, Vidzemē – 21, Latgalē – 19, Rīgas reģionā – 16, bet Kurzemē vienā posmā.
Autovadītājiem jāņem vērā, ka mitrie laikapstākļi ietekmē ceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu, arī iepriekš veikto uzturēšanas darbu efekts saglabājas īslaicīgi. Satiksmes ietekmē mitros apstākļos ātrāk veidojas bedres un iesēdumi – īpaši tas raksturīgi ceļiem, kur ir intensīva smagā transporta satiksme. Turklāt uzturēšanas darbus iespējams veikt tikai tad, kad ceļi apžūst, jo pārmitrinātam segumam kvalitatīvu uzturēšanu veikt nav iespējams.
Nepieciešamības gadījumā, lai iegūtu vai nodotu informāciju par situāciju uz valsts autoceļiem, LVC aicina zvanīt uz diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555. Bet informācija par visiem autoceļiem, kuros noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi, atrodami ŠEIT.